Які наслідки атаки на ТЕЦ

Херсонську ТЕЦ ворог атакував за допомогою керованої авіаційної бомби (КАБ), розповіли у Нафтогазі.

За словами компанії, об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою,

– зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

У компанії додали, що лише від початку 2026 року російська армія била по Херсонській ТЕЦ десятки разів.

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Це при тому, що станція є виключно цивільним об'єктом, а її головним призначенням є постачання тепла більшості жителів Херсона.

Що відомо про удари по Херсонській ТЕЦ

Додамо, що Нафтогаз вже неодноразового повідомляла про удари окупантів по Херсонській ТЕЦ. Зокрема, ворог активно бив по ній на початку року:

3 січня під час нічної атаки росіяни уразили енергооб'єкти Миколаївської та Херсонської областей, зокрема пошкодили ТЕЦ. у Херсоні;

26 січня повідомлялося, що Росія обстрілювала Херсонську ТЕЦ дронами та артилерією;

26 березня окупанти завдали ударів з артилерії по ТЕЦ, тоді під час атаки загинула співробітниця компанії.

Наразі ворог знову нарощує атаки на Херсонську ТЕЦ, намагаючись завдати якомога більшої шкоди основному джерелу тепла міста напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року масований обстріл Росії практично знищив Херсонську ТЕЦ. Тоді станція припинила роботу, а 470 будинків, тобто понад 40,5 тисячі споживачів, залишилися без опалення.