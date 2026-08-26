Каковы последствия атаки на ТЭЦ

Херсонскую ТЭЦ враг атаковал с помощью управляемой авиационной бомбы (УАБ), сообщили в "Нафтогазе".

По словам компании, объект получил серьезные повреждения.

Масштаб повреждений можно будет оценить, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать. Мы координируем дальнейшие действия с местными властями,

– отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

В компании добавили, что только с начала 2026 года российская армия наносила удары по Херсонской ТЭЦ десятки раз.

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И это при том, что станция является исключительно гражданским объектом, а ее основным назначением является снабжение теплом большинства жителей Херсона.

Что известно об ударах по Херсонской ТЭЦ

Добавим, что "Нафтогаз" уже неоднократно сообщал об ударах оккупантов по Херсонской ТЭЦ. В частности, враг активно наносил по ней удары в начале года:

3 января во время ночной атаки россияне поразили энергообъекты Николаевской и Херсонской областей, в частности повредили ТЭЦ в Херсоне;

26 января сообщалось, что Россия обстреливала Херсонскую ТЭЦ дронами и артиллерией;

26 марта оккупанты нанесли артиллерийские удары по ТЭЦ, в результате чего во время атаки погибла сотрудница компании.

Сейчас враг вновь усиливает атаки на Херсонскую ТЭЦ, пытаясь нанести как можно больший ущерб основному источнику тепла города в преддверии отопительного сезона.

Напомним, в конце 2025 года массированный обстрел со стороны России практически уничтожил Херсонскую ТЭЦ. Тогда станция прекратила работу, а 470 домов, то есть более 40,5 тысячи потребителей, остались без отопления.