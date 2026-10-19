Як повідомили Повітряні сили, окупанти запустили балістику зі східного напрямку. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 19 жовтня?

У Києві серед ночі 19 жовтня почали працювати підрозділи Протиповітряної оборони для перехоплення повітряних цілей. Російська армія близько 3 години запустила по місту балістичні ракети.

Повітряну тривогу оголосили о 02:55. Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин. Загалом ракет було щонайменше з десяток.

Станом на момент публікації про наслідки цієї атаки влада, зокрема міський голова Віталій Кличко, надала таку інформацію.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі.

на лівому березі. Поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок.

Місцеві пишуть, що мовиться про станцію Чернігівська. Повітряні удари ворога по Україні тривають.

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Додамо, що пізно ввечері 18 жовтня Росія вже била по Києву балістикою. Відомо, що, на жаль, загинула 21-річна дівчина, ще троє людей постраждали.