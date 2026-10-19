Как сообщили Воздушные силы, оккупанты запустили баллистические ракеты с восточного направления. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 19 октября?

В Киеве среди ночи 19 октября начали действовать подразделения Противовоздушной обороны для перехвата воздушных целей. Около 3 часов российская армия запустила по городу баллистические ракеты.

Воздушная тревога была объявлена в 02:55. В Киеве в течение нескольких минут прогремела серия взрывов. Всего ракет было не менее десятка.

На момент публикации власти, в частности мэр Виталий Кличко, предоставили следующую информацию о последствиях этой атаки:

Повреждена одна из станций метро на левом берегу.

на левом берегу. Рядом со станцией в результате попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов.

Местные пишут, что речь идет о станции Черниговская. Воздушные удары врага по Украине продолжаются.

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Добавим, что поздно вечером 18 октября Россия уже наносила удары по Киеву баллистикой. Известно, что, к сожалению, погибла 21-летняя девушка, еще трое человек пострадали.