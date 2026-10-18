О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какие последствия атаки?

По предварительным данным местных властей, в Деснянском районе произошло попадание в здание медицинского центра.

Также последствия фиксируют в Днепровском районе, где враг попал в нежилое здание. Экстренные службы отправились на места атак.

Что известно об угрозе?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 22:56. Для столицы и других регионов была угроза применения баллистического вооружения с востока.

Через минуту Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты по курсу на Киев. Дальше воздушная цель была над столицей, летев через Дарницу.

Около 22:59 горожане услышали звуки взрывов, сообщает Суспильное. В то же время военные предупредили о еще одной баллистике в том же направлении.

По состоянию на 23:02, угроза применения врагом баллистики была актуальна.

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Напомним, в этот вечер российские войска нанесли удар по производственному предприятию в Ровенской области. В результате атаки объект приостановил работу. Обошлось без пострадавших.