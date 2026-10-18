Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Які наслідки атаки?

За попередніми даними місцевої влади, у Деснянському районі сталось влучання в будівлю медичного центру.

Також наслідки фіксують у Дніпровському районі, де ворог поцілив в нежитлову будівлю. Екстрені служби вирушили на місця атак.

Що відомо про загрозу?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 22:56. Для столиці та деяких інших регіонів була загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Через хвилину Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети курсом на Київ. Далі повітряна ціль була над столицею, летівши через Дарницю.

Близько 22:59 містяни почули звуки вибухів, передає Суспільне. Водночас військові попередили про ще одну балістику у тому ж напрямку.

Станом на 23:02 загроза застосування ворогом балістики була актуальна.

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Нагадаємо, цього вечора російські війська завдали удару по виробничому підприємству в Рівненській області. Унаслідок атаки об'єкт призупинив роботу. Обійшлось без постраждалих.