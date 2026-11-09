Зарплата як 26 прожиткових мінімумів: кому в Україні платять понад 80 тисяч гривень

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Скільки платять у будівництві та на облицювальних роботах

Прожитковий мінімум в Україні використовують як орієнтир для оцінки рівня життя та розрахунку низки соціальних виплат. У 2026 році він становить 3 328 гривень, однак зарплати працівників різних професій можуть відрізнятися в десятки разів. Поо це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Найвищі виплати фіксують у будівельній галузі. Абсолютними лідерами за рівнем доходів стали штукатури із медіанною зарплатою 85 000 гривень, що якраз і дорівнює майже 26 прожитковим мінімумам. Йдеться про медіану – тобто показник середини ринку, де половина роботодавців пропонує менше цієї суми, а половина – більше.

Слідом ідуть фасадники, яким у середньому пропонують 70 000 гривень або 21 прожитковий мінімум. Муляри заробляють близько 66 011 гривень, а плиточники – 65 000 гривень, що еквівалентно 20 мінімальним стандартам. Водночас різноробочі на будівельних майданчиках отримують значно менше – 20 766 гривень, тобто орієнтовно 6 прожиткових мінімумів.

Які зарплати в логістиці

У транспортній галузі найвищий медіанний заробіток зафіксували у далекобійників – 65 000 гривень на місяць. Це приблизно 20 прожиткових мінімумів. Інші професії мають такі показники:

Водії – 41 600 гривень (близько 13 прожиткових мінімумів); Комплектувальники – 41 250 гривень (приблизно 12); Кур'єри – 40 000 гривень (близько 12); Вантажники – 23 125 гривень (приблизно сім).

Отже, навіть у межах однієї галузі різниця між медіанними зарплатами може бути майже трикратною.

Скільки заробляють на виробництві

Серед виробничих спеціальностей найвищу медіанну зарплату мають технологи – 69 022 гривні, що дорівнює приблизно 21 прожитковому мінімуму. Також до професій із відносно високою оплатою праці належать:

конструктори – 57 812 гривень (близько 17 прожиткових мінімумів);

механіки – 47 100 гривень (приблизно 14);

електрики на виробництві – 46 000 гривень (близько 14);

оператори верстатів із ЧПК – 46 000 гривень (приблизно 14);

столяри – 44 375 гривень (близько 13);

складальники меблів – 43 125 гривень (приблизно 13).

Нижчі медіанні зарплати мають токарі – 33 750 гривень, складальники – 36 250 гривень та слюсарі – 23 000 гривень. У перерахунку на прожитковий мінімум це приблизно 10 показників для токарів і складальників та сім – для слюсарів.

Зарплати у торгівлі та продажах

У сфері торгівлі та продажів рівень оплати залежить від спеціалізації. Найвищу медіанну зарплату серед проаналізованих посад мають менеджери по роботі з клієнтами – 48 000 гривень, або приблизно 14 прожиткових мінімумів. Менеджерам із продажу та торговим представникам пропонують по 40 000 гривень на місяць – це близько 12 таких показників.

Водночас зарплати інших працівників торгівлі нижчі. Продавці-консультанти заробляють 30 000 гривень, промоутери – 25 000 гривень, а продавці – 24 250 гривень. Для цих професій медіанна оплата праці становить від п'яти до дев'яти прожиткових мінімумів. Найнижчий показник у категорії зафіксували саме у касирів.

Чому бізнес змушений суттєво підвищувати ставки робітникам

У багатьох із проаналізованих сфер останніми роками формується кадровий голод.

З ймовірних причин експерти OLX Робота неодноразово наводили мобілізаційні процеси, нестачу кваліфікованих кандидатів, а також запити самих пошукачів, які частіше шукають саме "офісні" вакансії. При виборі місця роботи ключовим є рівень зарплати, однак також враховують умови праці, формат працевлаштування, графік та його гнучкість тощо– йдеться в дослідженні.

Водночас навіть високий попит на певних фахівців не означає однакової оплати всередині галузі. Якщо роботодавцю важко знайти кандидатів із потрібною підготовкою, він може пропонувати за таку роботу значно вищу винагороду.