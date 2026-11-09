Зарплата як 26 прожиткових мінімумів: кому в Україні платять понад 80 тисяч гривень

Кому в Україні платять понад 80 тисяч гривень / Фото Depositphotos
В Україні в окремих робітничих спеціальностях медіанна заробітна плата досягла 85 тисяч гривень на місяць, що становить майже 26 державних прожиткових мінімумів. Найбільший розрив у доходах фіксують у будівництві та на виробництві, де виплати кваліфікованим майстрам у рази випереджають оклади рядового персоналу.
Скільки платять у будівництві та на облицювальних роботах
Прожитковий мінімум в Україні використовують як орієнтир для оцінки рівня життя та розрахунку низки соціальних виплат. У 2026 році він становить 3 328 гривень, однак зарплати працівників різних професій можуть відрізнятися в десятки разів. Поо це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.
Найвищі виплати фіксують у будівельній галузі. Абсолютними лідерами за рівнем доходів стали штукатури із медіанною зарплатою 85 000 гривень, що якраз і дорівнює майже 26 прожитковим мінімумам. Йдеться про медіану – тобто показник середини ринку, де половина роботодавців пропонує менше цієї суми, а половина – більше.
Слідом ідуть фасадники, яким у середньому пропонують 70 000 гривень або 21 прожитковий мінімум. Муляри заробляють близько 66 011 гривень, а плиточники – 65 000 гривень, що еквівалентно 20 мінімальним стандартам. Водночас різноробочі на будівельних майданчиках отримують значно менше – 20 766 гривень, тобто орієнтовно 6 прожиткових мінімумів.
Які зарплати в логістиці
У транспортній галузі найвищий медіанний заробіток зафіксували у далекобійників – 65 000 гривень на місяць. Це приблизно 20 прожиткових мінімумів. Інші професії мають такі показники:
- Водії – 41 600 гривень (близько 13 прожиткових мінімумів);
- Комплектувальники – 41 250 гривень (приблизно 12);
- Кур'єри – 40 000 гривень (близько 12);
- Вантажники – 23 125 гривень (приблизно сім).
Отже, навіть у межах однієї галузі різниця між медіанними зарплатами може бути майже трикратною.
Скільки заробляють на виробництві
Серед виробничих спеціальностей найвищу медіанну зарплату мають технологи – 69 022 гривні, що дорівнює приблизно 21 прожитковому мінімуму. Також до професій із відносно високою оплатою праці належать:
- конструктори – 57 812 гривень (близько 17 прожиткових мінімумів);
- механіки – 47 100 гривень (приблизно 14);
- електрики на виробництві – 46 000 гривень (близько 14);
- оператори верстатів із ЧПК – 46 000 гривень (приблизно 14);
- столяри – 44 375 гривень (близько 13);
- складальники меблів – 43 125 гривень (приблизно 13).
Нижчі медіанні зарплати мають токарі – 33 750 гривень, складальники – 36 250 гривень та слюсарі – 23 000 гривень. У перерахунку на прожитковий мінімум це приблизно 10 показників для токарів і складальників та сім – для слюсарів.
Зарплати у торгівлі та продажах
У сфері торгівлі та продажів рівень оплати залежить від спеціалізації. Найвищу медіанну зарплату серед проаналізованих посад мають менеджери по роботі з клієнтами – 48 000 гривень, або приблизно 14 прожиткових мінімумів. Менеджерам із продажу та торговим представникам пропонують по 40 000 гривень на місяць – це близько 12 таких показників.
Водночас зарплати інших працівників торгівлі нижчі. Продавці-консультанти заробляють 30 000 гривень, промоутери – 25 000 гривень, а продавці – 24 250 гривень. Для цих професій медіанна оплата праці становить від п'яти до дев'яти прожиткових мінімумів. Найнижчий показник у категорії зафіксували саме у касирів.
Чому бізнес змушений суттєво підвищувати ставки робітникам
У багатьох із проаналізованих сфер останніми роками формується кадровий голод.
З ймовірних причин експерти OLX Робота неодноразово наводили мобілізаційні процеси, нестачу кваліфікованих кандидатів, а також запити самих пошукачів, які частіше шукають саме "офісні" вакансії. При виборі місця роботи ключовим є рівень зарплати, однак також враховують умови праці, формат працевлаштування, графік та його гнучкість тощо
Водночас навіть високий попит на певних фахівців не означає однакової оплати всередині галузі. Якщо роботодавцю важко знайти кандидатів із потрібною підготовкою, він може пропонувати за таку роботу значно вищу винагороду.
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