Зарплата в размере 26 прожиточных минимумов: кому в Украине платят более 80 тысяч гривен

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Сколько платят в строительстве и при облицовочных работах

Прожиточный минимум в Украине используют в качестве ориентира для оценки уровня жизни и расчета ряда социальных выплат. В 2026 году он составляет 3 328 гривен, однако зарплаты работников разных профессий могут отличаться в десятки раз. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Работа.

Самые высокие выплаты фиксируются в строительной отрасли. Абсолютными лидерами по уровню доходов стали штукатуры с медианной зарплатой 85 000 гривен, что как раз и равно почти 26 прожиточным минимумам. Речь идет о медиане – то есть показателе середины рынка, где половина работодателей предлагает меньше этой суммы, а половина – больше.

Следом идут фасадчики, которым в среднем предлагают 70 000 гривен или 21 прожиточный минимум. Каменщики зарабатывают около 66 011 гривен, а плиточники – 65 000 гривен, что эквивалентно 20 прожиточным минимумам. В то же время разнорабочие на строительных площадках получают значительно меньше – 20 766 гривен, то есть ориентировочно 6 прожиточных минимумов.

Каковы зарплаты в логистике

В транспортной отрасли самый высокий медианный заработок зафиксирован у дальнобойщиков – 65 000 гривен в месяц. Это примерно 20 прожиточных минимумов. По другим профессиям показатели следующие:

Водители – 41 600 гривен (около 13 прожиточных минимумов); Комплектовщики – 41 250 гривен (примерно 12); Курьеры – 40 000 гривен (около 12); Грузчики – 23 125 гривен (примерно семь).

Таким образом, даже в пределах одной отрасли разница между медианными зарплатами может достигать почти тройного размера.

Сколько зарабатывают на производстве

Среди производственных специальностей самую высокую медианную зарплату получают технологи – 69 022 гривны, что равно примерно 21 прожиточному минимуму. Также к профессиям с относительно высокой оплатой труда относятся:

конструкторы – 57 812 гривен (около 17 прожиточных минимумов);

механики – 47 100 гривен (примерно 14);

электрики на производстве – 46 000 гривен (около 14);

операторы станков с ЧПУ – 46 000 гривен (примерно 14);

столяры – 44 375 гривен (около 13);

сборщики мебели – 43 125 гривен (примерно 13).

Более низкие медианные зарплаты у токарей – 33 750 гривен, сборщиков – 36 250 гривен и слесарей – 23 000 гривен. В пересчете на прожиточный минимум это примерно 10 показателей для токарей и сборщиков и семь – для слесарей.

Зарплаты в сфере торговли и продаж

В сфере торговли и продаж уровень оплаты зависит от специализации. Самую высокую медианную зарплату среди проанализированных должностей получают менеджеры по работе с клиентами – 48 000 гривен, или примерно 14 прожиточных минимумов. Менеджерам по продажам и торговым представителям предлагают по 40 000 гривен в месяц – это около 12 таких показателей.

В то же время зарплаты других работников торговли ниже. Продавцы-консультанты зарабатывают 30 000 гривен, промоутеры – 25 000 гривен, а продавцы – 24 250 гривен. Для этих профессий медианная заработная плата составляет от пяти до девяти прожиточных минимумов. Самый низкий показатель в этой категории зафиксирован именно у кассиров.

Почему бизнес вынужден существенно повышать ставки работникам

Во многих из проанализированных сфер в последние годы формируется " нехватка кадров ".

В качестве вероятных причин эксперты OLX Работа неоднократно называли мобилизационные процессы, нехватку квалифицированных кандидатов, а также запросы самих соискателей, которые чаще ищут именно "офисные" вакансии. При выборе места работы ключевым фактором является уровень зарплаты, однако также учитываются условия труда, формат трудоустройства, график и его гибкость и т. д.– говорится в исследовании.

В то же время даже высокий спрос на определенных специалистов не означает одинаковой оплаты внутри отрасли. Если работодателю трудно найти кандидатов с необходимой подготовкой, он может предлагать за такую работу значительно более высокое вознаграждение.