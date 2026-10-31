Нехватка кадров диктует новые правила: кого украинские компании нанимают в 2026 году

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Кого бизнес готов нанимать из-за дефицита кадров

Как рассказали 24 Каналу в OLX Работа, бизнесу стоит пересмотреть подходы к найму и формировать комплексные предложения для кандидатов. В частности, инвестировать в обучение персонала, улучшать условия труда и создавать инклюзивные команды.

Кадровый дефицит заставляет работодателей шире смотреть на потенциальных сотрудников. Вместо поиска только опытных специалистов компании могут привлекать людей, которым требуется обучение или адаптация на новом рабочем месте.

По результатам совместного исследования OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации, в случае усугубления кадрового дефицита:

52% опрошенных работодателей готовы нанимать молодежь непризывного возраста – до 25 лет;

48% рассматривают возможность привлечения студентов через учебные заведения;

36% готовы нанимать людей старшего возраста;

32% планируют привлекать ветеранов.

В то же время 29% опрошенных работодателей рассматривают возможность сокращения или закрытия бизнеса из-за усугубления кадрового дефицита.

Отметим! Эти результаты показывают, что компании ищут сотрудников не только среди кандидатов с традиционным для данной должности опытом. Привлечение студентов, молодежи и людей старшего возраста может расширить круг соискателей, а сотрудничество с учебными заведениями – помочь готовить специалистов под нужды конкретного бизнеса.

Трудоустройство ветеранов: как меняется ситуация в компаниях

Отдельное направление, которое может помочь бизнесу расширить кадровый резерв – трудоустройство ветеранов. Специалисты OLX Работа сообщают, что в 2024 году сотрудники со статусом участника боевых действий были в 17% опрошенных компаний. В 2025 году этот показатель вырос до 29%.

Таким образом, это свидетельствует об увеличении доли компаний, которые уже имеют такой опыт трудоустройства. В то же время для эффективного привлечения ветеранов работодателям важно учитывать потребности в адаптации, особенности возвращения к гражданской работе и возможность профессиональной переподготовки.

Важно! Речь идет не только об открытии вакансий для ветеранов, но и о готовности компании создать условия, при которых человек сможет вернуться к профессиональной деятельности.

Почему работодателям недостаточно просто повысить зарплаты

Финансовая мотивация по-прежнему важна, однако соискатели все чаще обращают внимание и на другие условия. Для соискателей важны возможности бронирования, гибкий или гибридный формат занятости, условия труда и общая стабильность компании.

Поэтому работодателям стоит пересматривать не только уровень оплаты, но и все предложение для сотрудника. Среди решений, которые могут усилить конкурентоспособность компании на рынке труда:

обучение и развитие персонала;

улучшение условий труда;

более гибкие форматы занятости;

формирование инклюзивных команд.

В частности, специалисты OLX Работа отмечают, что бизнес может сотрудничать с учебными заведениями, предлагать студентам стажировки и возможность первого трудоустройства, обучать новых сотрудников непосредственно на рабочем месте. Также стоит рассматривать кандидатов старшего возраста, ветеранов и женщин для профессий, в которых они традиционно представлены в меньшей степени.

Становится ли украинский рынок труда более открытым для различных кандидатов

Изменения заметны и в вакансиях. В сентябре 2026 года более 40% объявлений на платформе в категории "Работа" имели фильтр "Подходит кандидатам" хотя бы из одной социально уязвимой группы.

Если не учитывать категорию "Служба в силах обороны", доля таких объявлений составляла 45%.

Отметим! Это свидетельствует о том, что работодатели все чаще обозначают вакансии как доступные для кандидатов из разных социальных групп. В то же время сам факт наличия соответствующего фильтра не означает, что все эти люди уже трудоустроены или что у компаний есть отдельные программы адаптации.

Такие данные свидетельствуют о постепенном расширении подходов к поиску сотрудников. Для бизнеса это возможность не ограничиваться узким кругом кандидатов, а для людей, которые раньше могли не рассматривать определенные вакансии, – получить больше вариантов трудоустройства.

К слову, на рынок труда влияет сезонность. Спрос на некоторых работников вырос именно осенью. В частности, речь идет о сферах логистики, производства и розничной торговли. Таким образом, наибольший спрос наблюдается на работников рабочих специальностей, логистов и специалистов в сфере доставки, а также в сфере торговли, строительства и гостинично-ресторанного бизнеса.