Кого работодатели ищут чаще всего
Сейчас на рынок труда влияет сезонность, ведь спрос на некоторых специалистов особенно вырос осенью. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Робота.
В сентябре больше всего вакансий было опубликовано в сферах производства, логистики и розничной торговли. При этом в строительстве зафиксирована самая высокая медианная зарплата среди пяти направлений с наибольшим количеством объявлений.
В пятерку сфер с наибольшим спросом на работников вошли:
- Производство и рабочие специальности – 19 118 объявлений, медианная зарплата – 30 000 гривен.
- Логистика, склад и доставка – 17 367 объявлений, медианная зарплата – 35 000 гривен.
- Розничная торговля, продажи и закупки – 16 621 объявление, медианная зарплата – 27 500 гривен.
- Строительство и облицовочные работы – 10 146 объявлений, медианная зарплата – 43 750 гривен.
- Гостинично-ресторанный бизнес и туризм – 7 973 объявления, медианная зарплата – 25 000 гривен.
В каких сферах быстрее всего росли зарплаты
Наибольший процентный прирост количества вакансий наблюдался в сфере образования, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.
- Образование и перевод: количество объявлений выросло на 30%, но медианная зарплата снизилась на 14% – до 17 250 гривен.
- Медицина и фармацевтика: количество вакансий увеличилось на 28%, а медианная зарплата выросла на 13% – до 22 500 гривен.
- IT и компьютеры: медианная зарплата повысилась на 18% – до 32 500 гривен, хотя количество объявлений сократилось на 7%.
На какие вакансии чаще всего откликаются кандидаты
Наибольшая конкуренция по объявлениям в сентябре наблюдалась в сфере рекламы, дизайна и PR. В среднем на одну вакансию приходилось 36 откликов. Пять направлений с наибольшим количеством откликов на одно объявление имели следующие показатели:
- Реклама, дизайн и PR – 36 откликов, медианная зарплата – 20 250 гривен.
- Колл-центры и телекоммуникации – 27 откликов, медианная зарплата – 30 000 гривен.
- Начало карьеры и студенты – 25 откликов, медианная зарплата – 27 500 гривен.
- IT и компьютеры – 17 откликов, медианная зарплата – 32 500 гривен.
- Административный персонал, HR и секретариат – 15 откликов, медианная зарплата – 23 250 гривен.
При этом за период с июня по сентябрь количество откликов на одно объявление больше всего выросло в сфере IT. В то же время активность кандидатов повысилась и в сферах административной работы и финансов.
В целом данные свидетельствуют о том, что как в начале лета, так и в начале осени работодатели больше всего искали специалистов рабочих специальностей. Исследование также подтвердило тезис о расхождениях между потребностями работодателей и кандидатов, ведь как в июне, так и в сентябре больше всего откликов на одно объявление получили вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR,
– подытожили в исследовании.
Это указывает на разницу между тем, кого ищет бизнес, и тем, на какие предложения наиболее активно реагируют кандидаты.
К слову, рынок труда оказался в противоречивой ситуации: украинцев ждут масштабные сокращения.
На кадровые решения влияют финансовые потери, повреждения инфраструктуры и остановка производственных процессов. Среди предприятий, которые уже сообщали об изменениях в работе и численности персонала, – "Укрзализныця", "Эпицентр" и Fozzy.
На этом фоне работодатели все внимательнее пересматривают расходы. Если финансовые трудности продолжатся, количество сокращений может возрасти.