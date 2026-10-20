Кого работодатели ищут чаще всего

Сейчас на рынок труда влияет сезонность, ведь спрос на некоторых специалистов особенно вырос осенью. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Робота.

В сентябре больше всего вакансий было опубликовано в сферах производства, логистики и розничной торговли. При этом в строительстве зафиксирована самая высокая медианная зарплата среди пяти направлений с наибольшим количеством объявлений.

В пятерку сфер с наибольшим спросом на работников вошли:

Производство и рабочие специальности – 19 118 объявлений, медианная зарплата – 30 000 гривен. Логистика, склад и доставка – 17 367 объявлений, медианная зарплата – 35 000 гривен. Розничная торговля, продажи и закупки – 16 621 объявление, медианная зарплата – 27 500 гривен. Строительство и облицовочные работы – 10 146 объявлений, медианная зарплата – 43 750 гривен. Гостинично-ресторанный бизнес и туризм – 7 973 объявления, медианная зарплата – 25 000 гривен.

В каких сферах быстрее всего росли зарплаты

Наибольший процентный прирост количества вакансий наблюдался в сфере образования, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.

Образование и перевод: количество объявлений выросло на 30%, но медианная зарплата снизилась на 14% – до 17 250 гривен.

Медицина и фармацевтика: количество вакансий увеличилось на 28%, а медианная зарплата выросла на 13% – до 22 500 гривен.

IT и компьютеры: медианная зарплата повысилась на 18% – до 32 500 гривен, хотя количество объявлений сократилось на 7%.

На какие вакансии чаще всего откликаются кандидаты

Наибольшая конкуренция по объявлениям в сентябре наблюдалась в сфере рекламы, дизайна и PR. В среднем на одну вакансию приходилось 36 откликов. Пять направлений с наибольшим количеством откликов на одно объявление имели следующие показатели:

Реклама, дизайн и PR – 36 откликов, медианная зарплата – 20 250 гривен. Колл-центры и телекоммуникации – 27 откликов, медианная зарплата – 30 000 гривен. Начало карьеры и студенты – 25 откликов, медианная зарплата – 27 500 гривен. IT и компьютеры – 17 откликов, медианная зарплата – 32 500 гривен. Административный персонал, HR и секретариат – 15 откликов, медианная зарплата – 23 250 гривен.

При этом за период с июня по сентябрь количество откликов на одно объявление больше всего выросло в сфере IT. В то же время активность кандидатов повысилась и в сферах административной работы и финансов.

В целом данные свидетельствуют о том, что как в начале лета, так и в начале осени работодатели больше всего искали специалистов рабочих специальностей. Исследование также подтвердило тезис о расхождениях между потребностями работодателей и кандидатов, ведь как в июне, так и в сентябре больше всего откликов на одно объявление получили вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR,

– подытожили в исследовании.

Это указывает на разницу между тем, кого ищет бизнес, и тем, на какие предложения наиболее активно реагируют кандидаты.

К слову, рынок труда оказался в противоречивой ситуации: украинцев ждут масштабные сокращения.

На кадровые решения влияют финансовые потери, повреждения инфраструктуры и остановка производственных процессов. Среди предприятий, которые уже сообщали об изменениях в работе и численности персонала, – "Укрзализныця", "Эпицентр" и Fozzy.

На этом фоне работодатели все внимательнее пересматривают расходы. Если финансовые трудности продолжатся, количество сокращений может возрасти.