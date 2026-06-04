Які наслідки атаки по підприємству

Про наслідки ворожого обстрілу у Дніпрі компанія розповіла у своєму дописі в соцмережах.

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Найцінніше, що нам вдалося зберегти – це люди. У момент удару всі наші співробітники перебували в укриттях і не постраждали,

– зазначили в "Новій пошті".

Водночас сам термінал зазнав пошкодження. На місці влучання працюють поліція та рятувальники.

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Наразі компанія ще оцінює масштаби руйнувань та намагається якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки окупантів.

Однак наразі надати детальну інформацію про пошкоджений вантаж клієнтів, який перебував під час удару на терміналі, "Нова пошта" не може. Доведеться дочекатися завершення роботи екстрених служб, щоб провести детальну оцінку.

Однак у компанії наголосили, що навчилися оперативно реагувати на ворожі загрози за роки повномасштабної війни, тому обіцяють доставити посилки без затримок.

Навіть попри повторний удар, Нова пошта продовжує працювати. Компанія має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервності роботи бізнесу. Ми вже перебудували логістичні маршрути, тому затримок доставки не буде,

– підкреслили в компанії.

Разом з тим компанія запевнила, що компенсує оціночну вартість усіх відправлень, які були знищені під час атаки на термінал. Деталі відшкодування повідомлять кожному клієнту особисто.

Важливо! Актуальну інформацію щодо своїх відправлень клієнти мають змогу відстежувати як в мобільному застосунку, так і на сайті "Нової пошти".