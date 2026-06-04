Які наслідки атаки на розподільчий центр АТБ

Про наслідки атаки на центр корпорація "АТБ" розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Дивіться також Росія вдарила по одному з найбільших дистриб’юторів: під загрозою товари для мільйонів українців

За словами компанії, постраждав великий розподільчий центр у Дніпрі, куди прийшовся прямий удар ворожого ударного дрона.

На щастя, співробітники компанії, які на той час працювали на місці, не постраждали. Усі вони перебували у безпеці, тож обійшлося без загиблих та поранених.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Однак центр зазнав масштабних руйнувань.

До атаки це був мультитемпературний логістичний комплекс класу "А" площею 37,5 тисячі квадратних метрів. Він забезпечував постачання товарів приблизно для трьох сотень магазинів мережі у 2 регіонах:

Запорізькій області;

та Дніпропетровській області.

Однак тепер цей розподільчий центр працювати надалі не може.

Попри втрату одного з ключових логістичних вузлів, корпорація "АТБ" уже працює над оперативним перерозподілом логістичних потоків між іншими розподільчими центрами. Це дозволить мінімізувати вплив атаки на роботу торгівельної мережі та забезпечити безперебійне постачання товарів для покупців,

– запевнили в компанії.

Наразі фахівці АТБ все ще оцінюють повну суму збитків від вчорашньої атаки на центр у Дніпрі. За попередніми підрахунками, вона може сягнути сотень мільйонів гривень. Однак остаточно можна буде сказати лише після того, як експерти нададуть свій професійний висновок щодо об'єкта.

Фактично йдеться не лише про руйнування великого складського комплексу, а й про черговий удар по критично важливій інфраструктурі продовольчого забезпечення населення України,

– наголосили в АТБ,