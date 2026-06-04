Какие последствия атаки по предприятию
О последствиях вражеского обстрела в Днепре рассказали в "Новой почте".
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В четверг, 4 июня, враг повторно атаковал инновационный терминал Новой почты в Днепре. Однако сотрудники компании во время атаки не пострадали.
О последствиях вражеского обстрела в Днепре рассказали в "Новой почте".
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