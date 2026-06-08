Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Какие последствия удара по хабу Укрпочты в Харькове?

Игорь Смелянский отметил, что, несмотря на частичное уничтожение хаба Укрпочты в Харькове, к счастью, никто не пострадал в результате вражеской атаки.

Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову,

– сказал гендиректор Укрпочты.

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Он также отметил, что тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, Укрпочта обязательно все компенсирует.

Также Смелянский показал, как выглядит хаб Укрпочты в Харькове после российского обстрела.

Последствия российской атаки по хабу Укрпочты в Харькове 8 июня / Видео с телеграм-канала Игоря Смелянского

В ГСЧС Украины добавили, что удар произошел в Холодногорском районе Харькова.

"Одно из попаданий произошло в складское здание почтового отделения. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 квадратных метров", – отметили спасатели.

Пожар в хабе Укрпочты в Харькове / Фото ГСЧС Харьковской области

Напомним, 4 июня, враг повторно за два дня атаковал инновационный терминал "Новой почты" в Днепре. Сам терминал получил повреждения, однако обошлось без пострадавших.