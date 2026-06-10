Мовиться про Харків, Запоріжжя та Одесу. 24 Канал зібрав, що відомо про наслідки обстрілів.

Хронологія атаки В Одесі чутно вибухи, "Шахеди" знову націлилися на Україну: де є загроза удару

Атака БпЛА 10 червня: які міста атакував ворог і що відомо про наслідки?

Уночі 10 червня про вибухи повідомляли мешканці одразу кількох обласних центрів. Російська армія вдалася до повітряної атаки, застосувавши ударні безпілотники. На час публікації є така інформація про наслідки обстрілів:

Одеса . Внаслідок атаки у Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі. Постраждала 46-річна жінка, її госпіталізували. За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.

Запоріжжя . Від прильоту постраждала приватна оселя, сталося займання. Попередньо, без постраждалих.

Харків. Сталися близько 20 ударів по Холодногірському районі, внаслідок чого виникли пожежі. Є постраждалі, здебільшого з гострою реакцією на стрес. Ще один удар зафіксовано у лісосмузі Шевченківського району.

Наслідки атаки ворога на Одесу / Фото ОВА



Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА

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Додамо, що ввечері 9 червня росіяни також атакували Харків безпілотниками. Сталося влучання "Шахеда" у Холодногірському районі, там у приватному будинку спалахнув дах, відомо про 3 постраждалих.