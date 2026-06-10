Мовиться про Харків, Запоріжжя та Одесу. 24 Канал зібрав, що відомо про наслідки обстрілів.
Хронологія атаки В Одесі чутно вибухи, "Шахеди" знову націлилися на Україну: де є загроза удару
Атака БпЛА 10 червня: які міста атакував ворог і що відомо про наслідки?
Уночі 10 червня про вибухи повідомляли мешканці одразу кількох обласних центрів. Російська армія вдалася до повітряної атаки, застосувавши ударні безпілотники. На час публікації є така інформація про наслідки обстрілів:
Одеса. Внаслідок атаки у Приморському районі зафіксовано пошкодження двох житлових будинків. В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі. Постраждала 46-річна жінка, її госпіталізували. За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.
Запоріжжя. Від прильоту постраждала приватна оселя, сталося займання. Попередньо, без постраждалих.
Харків. Сталися близько 20 ударів по Холодногірському районі, внаслідок чого виникли пожежі. Є постраждалі, здебільшого з гострою реакцією на стрес. Ще один удар зафіксовано у лісосмузі Шевченківського району.
Наслідки атаки ворога на Одесу / Фото ОВАХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА
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Додамо, що ввечері 9 червня росіяни також атакували Харків безпілотниками. Сталося влучання "Шахеда" у Холодногірському районі, там у приватному будинку спалахнув дах, відомо про 3 постраждалих.