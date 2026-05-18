Ворог активно застосовує FPV-дрони для атак на транспорт і логістичні маршрути поблизу лінії фронту. Саме тому Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових регіонах. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Як Україна захищає "дороги життя" від дронових атак?

Міністр оборони Михайло Федоров розповів про масштабування антидронового захисту прифронтових доріг. За останні місяці темпи будівництва захисних конструкцій суттєво зросли: якщо раніше щодня вводили в дію 4 кілометрів захищених маршрутів, то тепер – 8,5 кілометрів. Тобто швидкість будівництва зросла вдвічі порівняно з 2025 роком.

Зверніть увагу! Лише за лютий–квітень 2026 року облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту та відновлено 106 кілометрів доріг. Загалом на сьогодні захищено понад 1 170 кілометрів логістичних маршрутів. Федоров наголосив: такі заходи забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога.

Паралельно ведеться відновлення доріг у прифронтових регіонах. Роботи тривають одночасно в п'яти областях. Вже відновлено понад 60 кілометрів, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках.

У сучасній війні логістика визначає стійкість фронту. Захищена логістика – збережені життя,

– підкреслив міністр.

Що відомо про захист доріг?

У квітні 2026 року уряд офіційно закріпив за Державною спеціальною службою транспорту відповідальність за антидроновий захист прифронтових доріг. Відомство отримало повноваження виконувати ремонтні роботи та заходи антидронового захисту на трасах у 40-кілометровій зоні від лінії бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

Раніше, у березні 2026 року, уряд разом із Міноборони опрацьовував механізм спільного фінансування відновлення та захисту ключових маршрутів. Йшлося про 600 кілометрів доріг критичного значення для медичної та оборонної системи, які потребують спеціального захисту від дронів.