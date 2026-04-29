Коли керівник Terra Drone Тору Токусіге вперше приїхав в Україну минулого вересня, він не до кінця розумів, наскільки тут інший темп змін. Вже за пів року він побачив те, що в інших країнах займає десятиліття – і вирішив співпрацювати з українськими партнерами. Про це Тору Токусіге розповів на пресконференції, яку відвідав 24 Канал.

Яка загроза від "Шахедів" та в чому особливість України?

Головна інвестиція Terra Drone сьогодні – перехоплювальний дрон Terra A1 від української Amazing Drones, який існує у двох версіях. Ракетний варіант здатен летіти до 15 хвилин і покривати близько 30 кілометрів. Версія з фіксованим крилом – вже 40 хвилин у повітрі та до 75 кілометрів дальності. Це дозволяє перехоплювати загрозу далеко від об'єкта – що критично важливо для мінімізації втрат.

Тору Токусіге наголошує: один тип системи ніколи не закриє всі потреби оборони. Потрібні різні дальності, різні швидкості перехоплення, різні сценарії. Саме тому Terra A1 розробляється одразу в кількох конфігураціях.

Виклик, однак, не стоїть на місці. Частина "Шахедів" вже оснащена реактивними двигунами й досягає майже 400 кілометрів на годину, і проти таких цілей потрібні принципово інші рішення. Україна вимушена адаптуватися в режимі реального часу, а Росія щоразу відповідає черговою зміною тактики.

Великі корпорації не здатні змінюватися з такою швидкістю. А в умовах війни швидкість – це все,

– підкреслює Тору Токусіге, пояснюючи, чому саме стартапи стають ключовими гравцями сучасної оборонної індустрії.

Для самого Токусіге це партнерство – ще й питання особистої відповідальності: він не хоче, щоб Японія залишалася без власних оборонних дронів.

Що відомо про інвестиції Terra Drone в Україну?

Японська компанія Terra Drone оголосила про співпрацю з Україною кілька тижнів тому – це викликало настільки гостру реакцію Росії, що Москва офіційно викликала японського посла.

Керівник компанії Тору Токусіге пояснив, що сучасні ударні дрони вже долають до 2000 кілометорів, а частина "Шахедів" оснащена реактивними двигунами і летить зі швидкістю близько 400 кілометрів на годину – традиційні кулеметні системи ППО з цим не справляються.

У відповідь Terra Drone разом з Amazing Drones просувають перехоплювач Terra A1 з дальністю до 75 кілометрів, який дозволяє знищувати загрозу далеко від міста.