Серед учасників – оборонні єдинороги Quantum Systems, Helsing, UFORCE та STARK, які демонстрували FPV-дрони, безпілотні авіаційні системи, наземні роботизовані комплекси та програмні рішення для управління операціями. Окремим блоком стали виступи українських військових з "Азову", "Вовків Да Вінчі" та "Хартії", які поділилися практичним досвідом застосування новітніх технологій на передовій, мовиться у пресрелізі, який отримав 24 Канал.

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Фронтовий досвід – у центрі порядку денного

Серед спікерів – депутат Бундестагу та член оборонного комітету Бастіан Ернст, голова Центру інновацій Збройних сил Німеччини Крістіан Бок, державний секретар Сенату Берліна Флоріан Хауер, член Європейського парламенту Рейніс Познякс, а також посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

Що показували на події / Фото Antonina Pilukhina, Nastia Menlik, Софія Тепла

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Офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" Микита Пузь розповів, що бригада налічує близько 5000 військових, а безпілотні системи інтегровані на всіх рівнях – від UGV та UAV до FPV та ударних дронів.

Сучасна лінія фронту – це градієнт завширшки 30–40 км, а глибина ударного впливу Корпусу сягає до 200 кілометрів, що дозволяє уражати логістику противника та обмежувати його маневр ще до виходу на позиції,

– зазначив він.

Учасники конференції сформулювали ключовий висновок: головний дефіцит у сфері оборони Європи – не технологічний, а інституційний.

У Європі вже є технології та сильні інженерні команди. Водночас ключовим викликом залишається формування інституційної спроможності – наявність підготовленого замовника та середовища, яке дозволяє ефективно працювати зі стартапами та швидко впроваджувати нові рішення,

– підкреслив голова ради директорів UFORCE Олексій Гончарук.

"Виклик захисту Європи в умовах сучасної війни більше не є насамперед технологічним. Технології існують, військові потреби зрозумілі, а політична воля зростає. Бракувало узгодженості між цими елементами", – ткож наголосила виконавча директорка New Age Defence Катерина Михалко.

Конференцію організував однойменний Альянс виробників безпілотних систем за партнерства Helsing, Quantum Systems, UFORCE, STARK, Посольства України в Німеччині, Сенату Берліна, Кіберінноваційного хабу Бундесверу та кластера Brave1.

Поява такого формату в Берліні відображає ширшу тенденцію: Європа дедалі активніше переймає українські підходи до розробки і масового застосування дронів. Раніше 24 Канал писав, що за даними моделювань, 12 000 дронів HX-2 від Helsing з ШІ-наведенням здатні нейтралізувати першу фазу потенційного російського наступу на країни НАТО.

Паралельно Україна й сама нарощує експортний потенціал своїх оборонних розробок. За підсумками 2025 року Міноборони допустило до експлуатації понад 1300 нових вітчизняних зразків озброєння – на чверть більше, ніж у 2024-му, а перші експортні контракти очікуються з другої половини 2026 року.