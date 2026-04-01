Про це пише Business Insider. Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна може виробляти щонайменше 2000 дронів-перехоплювачів щодня.

Дивіться також Перша інвестиція в українські дрони від Японії: що відомо про угоду Terra Drone з Amazing Drones

Як будуть функціонувати рої дронів-перехоплювачів?

Ця розробка є важливим наступним кроком для безпілотників-перехоплювачів, які протягом останнього року стали головним оборонним пріоритетом для України, враховуючи їхню низьку вартість та масштабованість.

До слова, головком Сирський розповів, що дрони-перехоплювачі знищили уже понад 2,3 тисячі цілей. Їхня ефективність збільшилася на 55% за місяць.

Спеціальні рої дронів-перехоплювачів дозволять одному пілоту керувати локально або дистанційно одразу кількома БпЛА. Можливо, їх навіть навчать взаємодіяти між собою уже під час польоту для кращого відпрацювання по цілі.

Перша ідея уже ближча до реалізації та масштабного застосування на фронті. Над нею працюють декілька компаній у кластері інноваційного центру Brave1.

Українські військові уже запускають дрони-перехоплювачі на повітряні тарани.

Ті озброєні невеликими боєголовками. Летять просто на свої цілі і вибухають, знищуючи їх у повітрі.

Що відомо про нові технології України?