Об этом политик заявил на пресс-конференции, которую цитирует TVP Info.

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Как прокомментировал спор из-за УПА Сикорский?

Во время общения с журналистами Сикорский отметил, что официальная позиция Варшавы остается неизменной. По его словам, Польша ожидает от Украины пересмотра решения, которое вызвало негативную реакцию среди части польского общества и политической среды.

Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку,

– заявил глава польского МИДа.

Скандал разгорелся после того, как в конце мая Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений украинского войска почетного наименования "Героев УПА". В указе отмечалось, что решение принято с учетом боевых заслуг подразделения и с целью восстановления исторических традиций украинского войска.

После этого решения в Польше прозвучала волна критики со стороны ряда политиков. В частности, ранее негативно о нем высказывались президент Польши Кароль Навроцкий и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В Варшаве отмечают, что деятельность Украинской повстанческой армии остается чрезвычайно чувствительной темой из-за разной трактовки исторических событий в двух странах.

В то же время Сикорский выступил против заявлений отдельных представителей польской оппозиции, которые на фоне скандала прибегли к критике граждан польско-украинского происхождения, работающих в государственных структурах. В частности, глава МИД назвал "скандальными" слова вице-президента партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека, который раскритиковал заместителя министра образования Польши Анджея Шептицкого.

Причиной стало заявление последнего, который сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками. Сикорский отметил, что подобная риторика опасна для польского общества и противоречит демократическим ценностям государства.

Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых темных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть,

– отметил глава МИД.

Несмотря на новый виток исторических споров, польские власти отмечают, что поддержка Украины в противостоянии российской агрессии остается неизменной.

Что еще известно об этом скандале?

Антиукраинские настроения в Польше усиливаются, а скандал вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА" стал лишь очередным поводом для критики Украины.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии для 24 Канала. По его словам, проблема значительно глубже исторических споров и связана с изменением общественных настроений в Польше. Эксперт считает, что негативное отношение к украинским мигрантам все чаще проявляется через дискуссии вокруг Волынской трагедии и деятельности УПА.

Фесенко отметил, что исторические вопросы используются как инструмент для выражения недовольства украинцами. В то же время он отметил, что эмоциональный ответ со стороны Украины только ухудшит ситуацию и усилит напряжение между государствами.

По его мнению, лучшим выходом сейчас является уменьшение публичных споров вокруг чувствительных исторических тем. Политолог также предположил, что напряжение в польско-украинских отношениях может расти и в дальнейшем, особенно если к власти вернется партия "Право и Справедливость".

По его оценке, именно Польша потенциально может стать одной из главных стран, которые будут создавать Украине дополнительные трудности на пути к вступлению в Европейский Союз.