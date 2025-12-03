Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Дивіться також Летіло понад 100 дронів, під ударом цивільні об'єкти: в ПС розповіли деталі про атаку по Україні

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини?

Унаслідок російського терору Тернівки Павлоградського району загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі", а хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.

Через атаку виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Зазнали пошкоджень також гаражі та автівки, один легковик знищений.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / Фото Дніпропетровської ОВА

Також ворог поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді. На Дніпропетровщині оборонці неба збили 4 безпілотники.

Що про нічну атаку кажуть у Повітряних силах ЗСУ?