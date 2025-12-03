Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Що відомо про обстріл Дніпропетровщини?
Унаслідок російського терору Тернівки Павлоградського району загинули чоловіки 43 і 50 років. Ще троє людей постраждали, всі госпіталізовані. 65-річні чоловік та жінка – "важкі", а хлопець 18 років – у стані середньої тяжкості.
Через атаку виникла пожежа. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені. Зазнали пошкоджень також гаражі та автівки, один легковик знищений.
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині / Фото Дніпропетровської ОВА
Також ворог поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.
По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами. Влучив по Нікополю і Марганецькій громаді. На Дніпропетровщині оборонці неба збили 4 безпілотники.
Що про нічну атаку кажуть у Повітряних силах ЗСУ?
Оборонці неба пояснили, що вночі 3 грудня ворог атакував 111-ма ударними БпЛА.
Понад 60 із запущених цілей – "Шахеди". Станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.