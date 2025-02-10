Наразі відомо, що до моменту ухвалення нового законопроєкту тих обмежено придатних військовозобов'язаних, хто не пройшов повторну ВЛК до 5 лютого, не штрафуватимуть, передає 24 Канал із посиланням на Media Center Ukraine.

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Скільки людей не пройшли ВЛК до 5 лютого

Нардеп Федір Веніславський розповів, що перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію законопроєкту про новий дедлайн для "обмежено придатних", на закритих засідання Комітету з питань нацбезпеки, розглянули статистику, динаміку і причини непроходження громадянами повторної ВЛК.

За словами посадовця, йдеться про комплекс причин, які мають як суб'єктивний, так і об'єктивний характер. Об'єктивні причини полягають у тому, що не зовсім належним чином була забезпечена комунікаційна рамка щодо сигналів для тих, хто був визнаний обмежено придатним. А саме їм недостатньо добре пояснили, у який спосіб потрібно проходити ВЛК: робити це самому чи чекати на повістку.

Також були проблеми з організацією роботи ВЛК із точки зору черг. І це питання вирішується Міноборони через запровадження електронних механізмів запису на ВЛК.

Веніславський зауважив, що усе комплексно призвело до того, що менше половини громадян України, які були визнані обмежено придатними, лише встигли отримати направлення на ВЛК і почати якісь процедури. А реально пройшла ВЛК значно менша кількість.

Нагадаємо, що у застосунку Резерв+ запустили нову послугу з отримання електронних направлень на військово-лікарську комісію.