Тож чинним дедлайном поки залишається 4 лютого 2025 року. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію для hromadske, передає 24 Канал.

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Що розповів Стефанчук

Голова парламенту висловив сподівання, що народні депутати зможуть якнайшвидше ухвалити законопроєкт.

Оскільки процес проходження ВЛК потребує часу, а навантаження на ТЦК та СП значно зросло, було ухвалено рішення про необхідність продовження терміну проходження повторного огляду. Ініціативу підтримали Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони України,

– сказав Стефанчук.

Важливо! До моменту набрання чинності нового закону штрафи не будуть застосовувати, а громадян не подаватимуть у розшук. Про це депутати дійшли згоди з військовим керівництвом.

Отримати направлення на ВЛК можна через ТЦК або за допомогою електронного кабінету в Резерв+. Відомо, що такий обов’язок не поширюватиметься на людей з інвалідністю.

Відповідно до даних комітету з нацбезпеки, наразі повторний огляд пройшли лише близько 25% обмежено придатних. Це створило ризик, що решту військовозобовʼязаних могли притягнути до адміністративної відповідальності й оштрафувати на 17-25,5 тисяч гривень.

До слова, заброньованим у Міноборони також радять пройти ВЛК та оновити свій статус.