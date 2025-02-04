Поэтому действующим дедлайном пока остается 4 февраля 2025 года. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал ситуацию для hromadske, передает 24 Канал.

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Что рассказал Стефанчук

Председатель парламента выразил надежду, что народные депутаты смогут как можно быстрее принять законопроект.

Поскольку процесс прохождения ВВК требует времени, а нагрузка на ТЦК и СП значительно возросла, было принято решение о необходимости продления срока прохождения повторного осмотра. Инициативу поддержали Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины,

– сказал Стефанчук.

Важно! До момента вступления в силу нового закона штрафы не будут применять, а граждан не будут подавать в розыск. Об этом депутаты пришли к согласию с военным руководством.

Получить направление на ВВК можно через ТЦК или с помощью электронного кабинета в Резерв+. Известно, что такая обязанность не будет распространяться на людей с инвалидностью.

Согласно данным комитета по нацбезопасности, пока повторный осмотр прошли лишь около 25% ограниченно годных. Это создало риск, что остальных военнообязанных могли привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 17-25,5 тысяч гривен.

К слову, забронированным в Минобороны также советуют пройти ВВК и обновить свой статус.