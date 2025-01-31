Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко. Вона подякувала за конструктивну критику щодо цифрових реформ в Україні.

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Що відомо про послугу

За словами Черногоренко, завдяки зручній генерації електронних направлень більше ніхто не зможе відмовити фразами на кшталт: "у нас обід", "приходьте через два тижні" або "встаньте в чергу".

Ми робимо більше, ніж цифрові послуги. Ми повертаємо повагу держави до її громадян,

– написала посадовиця.

Нагадаємо, спочатку послуга запрацює для тих, хто бажає пройти медогляд за власним бажанням. Згодом її розширять і для громадян, які вже мають повістку на ВЛК.

Водночас реформа не обмежиться лише цифровізацією. Робота триває й над іншими змінами, зокрема, інтеграцією інформаційних систем МОЗ та Міноборони, а також впровадженням можливості самостійного вибору медичного закладу для ВЛК у системі Резерв+.

До слова, із 28 лютого постанова про придатність буде доступна лише в цифровому форматі, що дозволить уникнути повторного відвідування ТЦК. Дані автоматично передаватимуться через інформаційний в "Оберіг".