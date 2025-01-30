Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук. Участь в обговоренні взяли представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил та голова профільного комітету Ради Олександр Завітневич.

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ТЦК не штрафуватиме за ВЛК

За словами Ірини Верещук, напрацьовано законодавчі зміни, які передбачають:

Скасування повторного ВЛК для осіб до 25 років та людей з інвалідністю.

Перенесення дедлайну з 5 лютого на 5 червня.

До ухвалення закону ТЦК не штрафуватимуть тих, хто не встиг пройти ВЛК, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву вже готують.

Верещук закликала МОУ, МОЗ та інші відомства забезпечити чітке інформування громадян, підготовку електронних і паперових направлень та належну організацію роботи ВЛК.

До слова, в Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, але певні категорії громадян мають право на відстрочку.

Відстрочку можуть отримати особи з інвалідністю, за сімейними обставинами, студенти, аспіранти, та працівники критично важливих установ.