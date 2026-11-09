Торгова війна на паузі: Китай продовжив пільги на експорт рідкісноземів

Які обмеження призупинив Китай

Міністерство торгівлі Китаю 9 листопада офіційно відтермінувало запровадження нових експортних обмежень на рідкісноземельні метали до 10 січня, повідомляє Reuters.

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Призупинення обмежень буде продовжено ще на два місяці– йдеться у короткій заяві відомства.

Пекін запровадив експортний контроль для окремих рідкісноземів у квітні 2025 року, а в жовтні того ж року розширив його. Під нові правила також потрапили:

деякі алмази промислового призначення;

технології виробництва літієвих акумуляторів.

Проте після зустрічі президента Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна в Південній Кореї в листопаді 2025 року ці заходи призупинили на рік. Тепер Китай продовжив паузу.

Водночас китайське Міністерство торгівлі не пояснило причин нового рішення та не надало додаткових деталей.

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Чому Пекін пішов на поступки саме зараз

Продовження паузи для рідкісноземів є частиною ширшого призупинення торговельних контрзаходів і мит проти США. Адже наразі Китай і Вашингтон намагаються домовитися про довгострокову угоду.

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Саме рідкісноземи залишаються одним із важелів впливу Пекіна в цих переговорах. Ці метали потрібні для виробництва:

електромобілів;

промислового обладнання;

оборонної техніки тощо.

Раніше Білий дім заявляв, що Китай видаватиме загальні експортні ліцензії на низку критично важливих матеріалів "в інтересах американських кінцевих споживачів і їхніх постачальників у всьому світі".

Зауважте! Такий крок Пекіна є прямою підготовкою до саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде наприкінці місяця у Шеньчжені. Очікується, що саме там Трамп проведе особисті переговори з Сі.

Нагадаємо, попри торговельне перемир’я між США та Китаєм, Пекін не повернув постачання рідкісноземів до попереднього рівня. За даними митниці, у першому півріччі 2026 року їхній експорт до США був приблизно на 20% нижчим, ніж у середньому у 2022 – 2024 роках.