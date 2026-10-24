Під час переговорів Росія просила США скасувати санкції проти Arctic LNG 2, – FT

Як повідомляють джерела The Financial Times, Росія запропонувала свою допомогу у будівництві американського термінала в обмін на зняття певних санкцій.

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Яких поступок від США домагається Росія?

За словами джерел видання, під час переговорів США та Росія обговорювали можливість залучення технологій і досвіду "Новатеку" до будівництва газового термінала на Алясці в обмін на скасування санкцій проти Arctic LNG 2.

Нагадаємо, що "Новатек" побудував у російській Арктиці газовий об'єкт Arctic LNG 2, який мав виробляти майже 20 мільйонів тонн скрапленого природного газу на рік.

У 2023 році США запровадили санкції проти цього проєкту через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через обмеження об'єкт зіткнувся з труднощами й не зміг повноцінно запрацювати.

Тим часом у самій компанії заперечили, що передача технологій залежить від скасування обмежень. Там заявили, що розглядають проєкт на Алясці як окремий напрям роботи.

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Що цьому передувало?

У березні Polar Train LNG оголосила про плани адаптувати для використання на Алясці частково збудований газовий термінал "Новатеку".

Компанія звернулася до американського Міністерства фінансів по дозвіл на переговори з російською групою, однак на той момент ще не отримала його.

Колишній генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл, громадянин США, розповів FT, що виявив: "Новатек" уже фінансував проєкт і впливав на його роботу до отримання необхідних дозволів. У вересні він подав у відставку. Згодом компанію залишила майже вся виконавча команда.

Ці звинувачення порушують питання про те, наскільки активно російські комерційні структури намагаються закріпитися в енергетичному секторі США ще до укладення будь-яких офіційних домовленостей.

Також вони створюють ризики для стратегічно важливого американського енергетичного проєкту на тлі складних відносин Вашингтона й Москви.

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"Новатек" заявив, що домовився надати компанії Tech Wave Industrial Projects Management з Абу-Дабі право використовувати свої технології на Алясці.

У квітні російська компанія також підписала меморандум про взаєморозуміння з Polar Train LNG, коли її очолював Ріддл.

У "Новатеку" наголосили, що для реалізації такого масштабного проєкту необхідно отримати відповідні дозволи американської та російської влади.

У Міністерстві фінансів США заявили, що не коментують звинувачення в порушенні санкцій, але дуже серйозно ставляться до можливих порушень.