Під час переговорів Росія просила США скасувати санкції проти Arctic LNG 2, – FT

Росія домагається зняття санкцій для Arctic LNG 2 / Фото з відкритих джерел
Пов'язана з Трампом компанія Polar Train LNG розробляє проєкт термінала для експорту скрапленого природного газу на Північному схилі Аляски. Цей проєкт фігурував у переговорах США та Росії про бізнес-угоди, які б сприяли завершенню війни в Україні.
Як повідомляють джерела The Financial Times, Росія запропонувала свою допомогу у будівництві американського термінала в обмін на зняття певних санкцій.
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Яких поступок від США домагається Росія?
За словами джерел видання, під час переговорів США та Росія обговорювали можливість залучення технологій і досвіду "Новатеку" до будівництва газового термінала на Алясці в обмін на скасування санкцій проти Arctic LNG 2.
Нагадаємо, що "Новатек" побудував у російській Арктиці газовий об'єкт Arctic LNG 2, який мав виробляти майже 20 мільйонів тонн скрапленого природного газу на рік.
У 2023 році США запровадили санкції проти цього проєкту через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через обмеження об'єкт зіткнувся з труднощами й не зміг повноцінно запрацювати.
Тим часом у самій компанії заперечили, що передача технологій залежить від скасування обмежень. Там заявили, що розглядають проєкт на Алясці як окремий напрям роботи.
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Що цьому передувало?
У березні Polar Train LNG оголосила про плани адаптувати для використання на Алясці частково збудований газовий термінал "Новатеку".
Компанія звернулася до американського Міністерства фінансів по дозвіл на переговори з російською групою, однак на той момент ще не отримала його.
Колишній генеральний директор Polar LNG Джоел Ріддл, громадянин США, розповів FT, що виявив: "Новатек" уже фінансував проєкт і впливав на його роботу до отримання необхідних дозволів. У вересні він подав у відставку. Згодом компанію залишила майже вся виконавча команда.
Ці звинувачення порушують питання про те, наскільки активно російські комерційні структури намагаються закріпитися в енергетичному секторі США ще до укладення будь-яких офіційних домовленостей.
Також вони створюють ризики для стратегічно важливого американського енергетичного проєкту на тлі складних відносин Вашингтона й Москви.
"Новатек" заявив, що домовився надати компанії Tech Wave Industrial Projects Management з Абу-Дабі право використовувати свої технології на Алясці.
У квітні російська компанія також підписала меморандум про взаєморозуміння з Polar Train LNG, коли її очолював Ріддл.
У "Новатеку" наголосили, що для реалізації такого масштабного проєкту необхідно отримати відповідні дозволи американської та російської влади.
У Міністерстві фінансів США заявили, що не коментують звинувачення в порушенні санкцій, але дуже серйозно ставляться до можливих порушень.
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