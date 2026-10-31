Скільки коштують дрова на зиму у 2026 році: ціни, доставка та як не натрапити на шахраїв

Скільки коштує кубометр дров в Україні

Ціна дров залежить від регіону, породи деревини та місця придбання. Як повідомили 24 Каналу у державному підприємстві "Ліси України", станом на 22 жовтня 2026 року середня ціна реалізації дров для населення на складах підприємства становила 1 270 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.

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У регіонах, де лісових ресурсів більше, деревину можна придбати дешевше. Зокрема, йдеться про Полісся, у Карпати, Чернігівську та Сумську області. Там ціни залежно від породи становлять приблизно 900 – 1 400 гривень за кубометр.

На сході та півдні України, де лісів менше, вартість може бути вищою. Відповідно, ціна коливається від 1 000 гривень за кубометр м'яколистяних порід до 1 700 гривень за твердолистяні.

Наприклад, у Слобожанському лісовому господарстві кубометр дров без завантаження та доставки коштує:

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твердолистяних порід, зокрема дуба – 1 416 гривень;

сосни та вільхи – 1 080 гривень;

м'яколистяних порід – 948 гривень.

Зазначимо! Ціни конкретного лісництва не варто сприймати як загальноукраїнські: вартість потрібно уточнювати у продавця за місцем проживання. Також перед замовленням варто з'ясувати, чи йдеться про колоті дрова, чи про деревину в колодах, адже це впливає на зручність використання та підготовку до опалення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки коштує доставка дров

Ціна на складі – ще не остаточна сума, яку доведеться заплатити. Якщо дрова потрібно привезти до будинку, витрати можуть помітно зрости.

Відтак, у ДП "Ліси України" пояснюють, що вартість доставки залежить від відстані, обсягу замовлення, типу та вантажності автомобіля. За даними підприємства, доставка на відстань до 40 кілометрів у середньому додає від 650 до 700 гривень за кубометр.

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Для прикладу, якщо взяти середню ціну на складі – 1 270 гривень за кубометр, то після доставки він обійдеться приблизно у 1 920 – 1 970 гривень.

Важливо! Це орієнтовний розрахунок: фактична сума залежатиме від конкретного маршруту та умов перевезення.

Тому перед оплатою краще одразу запитати повну вартість замовлення – разом із завантаженням, якщо воно оплачується окремо, і доставкою до потрібної адреси. Так простіше порівнювати пропозиції різних продавців і не переплачувати через витрати, про які спочатку не повідомили.

Де купувати дрова та як не втратити гроші через шахраїв

Перед опалювальним сезоном активізувалися шахраї, попереджає Слобожанське лісове господарство. Вони можуть розміщувати оголошення в соцмережах і чатах, пропонуючи дрова за підозріло низькими цінами.

Особливо насторожити мають прохання переказати всю суму на особисту банківську картку – нібито для бронювання черги або оплати послуг водія. Ще один тривожний сигнал – відсутність офіційних документів і підтвердження оплати.

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У лісовому господарстві ж наголошують: державне підприємство не продає дрова через приватні оголошення та сторонні платформи. Оплата має надходити на офіційні банківські реквізити відповідного підрозділу, а не на картку невідомої людини.

Щоб придбати дрова через лісництво, потрібно звернутися до найближчого підрозділу з паспортом та ідентифікаційним кодом, подати заявку й оплатити офіційно виставлений рахунок. Доставку можна узгодити окремо.

Якщо продавець квапить з оплатою, обіцяє ціну, яка значно нижча за звичайну, або відмовляється надати документи, краще не ризикувати. Навіть коли оголошення виглядає переконливо, спочатку варто перевірити, кому саме ви переказуєте гроші.

Які дрова вибрати та як перевірити обсяг

Дрова продають як у вигляді нерозколотих колод, так і вже колотими. Довжина колод зазвичай становить приблизно 1 – 1,9 метра, але конкретні розміри залежать від пропозиції. Колоті дрова можуть складати в ящики або на піддони, причому обсяг такої тари у продавців різниться – орієнтовно від 1,25 до 2 кубометрів.

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Що таке колоті дрова / Скриншот з сайту ДП "Ліси України"

Тому під час замовлення важливо уточнити, який саме обсяг вам пропонують і як його рахують. Кубометр деревини та об'єм ящика з дровами – не завжди одне й те саме: між полінами залишається повітря, а спосіб укладання впливає на загальний обсяг.

Варто зважайте й на породу дерева. Наприклад, дуб належить до твердолистяних порід і зазвичай горить довше, ніж легша деревина. Однак для опалення має значення не лише порода, а й вологість. Сирі дрова гірше віддають тепло та можуть давати більше диму. Якщо є можливість, варто заздалегідь уточнити, чи суха деревина і чи готова вона до використання.

Хто може отримати допомогу на придбання дров

Для частини українців витрати на опалення твердим паливом можуть бути частково компенсовані державою. Як повідомляють у "Лісах України", громадяни, які внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги, або їхні законні представники можуть звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України щодо призначення пільги на придбання твердого палива.

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Допомогу виплачують у грошовій формі. Водночас право на неї залежить від статусу людини та встановлених умов, тому перед купівлею дров варто уточнити у Пенсійному фонді, чи поширюється пільга саме на вашу ситуацію.

Чи вистачить дров українцям до кінця року

Попит на дрова цього року зріс. За даними "Лісів України", станом на 22 жовтня підприємство реалізувало населенню понад 2,38 мільйона кубометрів паливної деревини.

Ще понад 300 тисяч кубометрів передали для потреб соціальної сфери – зокрема шкіл, лікарень і закладів культури – та Сил безпеки й оборони.

На складах підприємства залишалося майже 160 тисяч кубометрів дров. До кінця року там планують заготовити ще близько 600 тисяч кубометрів, а загальний обсяг реалізації за підсумками 2026 року, за очікуваннями підприємства, може перевищити 3 мільйони кубометрів.

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Це свідчить про значні обсяги заготівлі, однак не означає, що потрібний вид дров буде доступний у будь-якому лісництві в будь-який момент. Наявність деревини, ціни та можливість доставки потрібно уточнювати безпосередньо перед замовленням.

До слова, від виду дров залежить не лише температура в будинку, але й те, на який час зберігатиметься тепло. Тому для опалення зазвичай обирають тверді листяні породи дерев, бо вони повільніше згорають і довше утримують жар. Відповідно, при купівлі варто звернути увагу саме на граб, дуб, акацію та ясен.