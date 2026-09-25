Які дрова краще обрати для опалення взимку та на що звернути увагу під час їхньої заготівлі – розкаже Newsweek.

Які породи дров найкраще гріють?

Для тривалого горіння добре підходять тверді породи деревини:

граб,

дуб,

акація,

ясен.

Вони мають високу щільність, тому горять довше, утворюють стійкий жар і добре підтримують тепло.

Граб вирізняється високою теплотворністю та довго утримує жар.

вирізняється високою теплотворністю та довго утримує жар. Дуб також добре підходить для тривалого горіння, однак щільній деревині потрібно достатньо часу для просушування.

також добре підходить для тривалого горіння, однак щільній деревині потрібно достатньо часу для просушування. Ясен легше розпалюється та дає рівне полум'я, а акація відома тривалим горінням і хорошою тепловіддачею.

Водночас сама порода не є єдиним критерієм. Важливі також вологість дров, розмір полін, умови зберігання та правильність горіння.



Які породи дров найкраще гріють / Фото Unsplash

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому сухі дрова гріють краще?

Сирі дрова значно менш ефективні для опалення. Частина енергії під час горіння витрачається на випаровування води, тому на обігрів приміщення залишається менше тепла. Для добре висушеної деревини орієнтиром зазвичай вважають вологість близько 15 – 20% або нижче.

Вологі поліна також дають більше диму та сприяють накопиченню сажі й смолистих відкладень у димоході. Через це опалення стає менш ефективним, а димохід потребує частішого очищення.

Чи бувають дрова, які зовсім не дають сажі?

Повністю уникнути утворення сажі під час спалювання деревини неможливо. На кількість відкладень впливають не лише порода дерева, а й:

вологість палива,

доступ повітря,

тяга та режим горіння.

Сухі дрова та правильне горіння допомагають зменшити кількість диму й відкладень, але навіть у такому разі димохід потребує регулярного огляду та очищення.

Які дрова обрати для печі?

Якщо потрібне тривале горіння та стійкий жар, варто звернути увагу на граб, дуб, акацію та ясен. Водночас важливіше придбати добре висушену деревину, ніж орієнтуватися лише на назву породи.

Сухі якісні дрова правильної вологості горітимуть ефективніше та даватимуть більше тепла, ніж сирі поліна навіть із твердої деревини. Тому перед опалювальним сезоном варто подбати не лише про запас палива, а й про його правильне зберігання.