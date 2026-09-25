Какие дрова лучше выбрать для отопления зимой и что обратить внимание при их заготовке – расскажет Newsweek.

Какие породы дров лучше всего греют?

Для длительного горения хорошо подходят твердые породы древесины:

граб,

дуб,

акация,

ясень.

Они обладают высокой плотностью, поэтому горят дольше, дают устойчивое пламя и хорошо сохраняют тепло.

Граб отличается высокой теплотворностью и долго удерживает жар.

высокой теплотворностью и долго удерживает жар. Дуб также хорошо подходит для длительного горения, однако плотной древесине требуется достаточно времени для просушки.

хорошо подходит для длительного горения, однако плотной древесине требуется достаточно времени для просушки. Ясень легче разжигается и дает ровное пламя, а акация известна длительным горением и хорошей теплоотдачей.

В то же время сама порода не является единственным критерием. Важны также влажность дров, размер поленьев, условия хранения и правильность горения.



Какие породы дров лучше всего греют / Фото Unsplash

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему сухие дрова греют лучше?

Сырые дрова значительно менее эффективны для отопления. Часть энергии при горении тратится на испарение воды, поэтому на обогрев помещения остается меньше тепла. Для хорошо высушенной древесины ориентиром обычно считается влажность около 15–20 % или ниже.

Влажные поленья также дают больше дыма и способствуют накоплению сажи и смолистых отложений в дымоходе. Из-за этого отопление становится менее эффективным, а дымоход требует более частой очистки.

Бывают ли дрова, которые совсем не дают сажи?

Полностью избежать образования сажи при сжигании древесины невозможно. На количество отложений влияют не только порода дерева, но и:

влажность топлива,

доступ воздуха,

тяга и режим горения.

Сухие дрова и правильное горение помогают уменьшить количество дыма и отложений, но даже в этом случае дымоход требует регулярного осмотра и очистки.

Какие дрова выбрать для печи?

Если требуется длительное горение и устойчивый жар, стоит обратить внимание на граб, дуб, акацию и ясень. В то же время важнее приобрести хорошо высушенную древесину, чем ориентироваться только на название породы.

Сухие качественные дрова правильной влажности будут гореть эффективнее и давать больше тепла, чем сырые поленья даже из твердой древесины. Поэтому перед отопительным сезоном стоит позаботиться не только о запасе топлива, но и о его правильном хранении.