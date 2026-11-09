Перевіряють навіть родичів: чому українці можуть втратити субсидію

Коли машина стає перешкодою для пільг

Якщо родина офіційно має низькі доходи, але володіє відносно новим транспортним засобом, у житловій субсидії їй відмовляють, про що повідомляють у Пенсійному фонді України.

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Допомогу не призначать, якщо хтось із членів сім'ї:

має авто, яке випущене менше ніж 5 років тому;

або ж кілька машин віком до 15 років.

Водночас якщо у власності домогосподарства є лише один автомобіль, якому вже понад п'ять років, це не стане причиною для скасування соціальної підтримки.

Важливо! Варто пам'ятати, що соціальні служби перевіряють майно не лише того, хто подає заяву, а й усіх родичів, які офіційно проживають разом із ним.

Який транспорт держава не бере до уваги

Зокрема, ПФУ дозволяє мати самостійно зібрані транспортні засоби та мопеди або мотоцикли, вартість яких не перевищує чотирьох мінімальних зарплат станом на рік призначення допомоги.

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Також пільги зберігаються, якщо машину:

отримали безоплатно; або придбали на пільгових умовах через органи соцзахисту.

Зауважте! Окремі пом'якшені правила діють для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу та сімей, де проживають особи з інвалідністю, зокрема з ураженнями опорно-рухового апарату.

Нагадаємо, що житлову субсидію також можуть скасувати, якщо людина зробила значну покупку. Наприклад, якщо протягом останніх 12 місяців хтось із членів сім'ї придбав земельну ділянку чи квартиру.