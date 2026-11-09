Проверяют даже родственников: почему украинцы могут лишиться субсидии

Когда автомобиль становится препятствием для получения льгот

Если семья официально имеет низкие доходы, но владеет относительно новым транспортным средством, ей отказывают в жилищной субсидии, о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.

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Помощь не будет назначена, если кто-либо из членов семьи:

имеет автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад;

или же несколько автомобилей возрастом до 15 лет.

В то же время если в собственности домохозяйства находится только один автомобиль, которому уже более пяти лет, это не станет причиной для отмены социальной поддержки.

Важно! Стоит помнить, что социальные службы проверяют имущество не только того, кто подает заявление, но и всех родственников, официально проживающих вместе с ним.

Какой транспорт государство не принимает во внимание

В частности, ПФУ разрешает владеть самостоятельно собранными транспортными средствами, а также мопедами или мотоциклами, стоимость которых не превышает четырех минимальных зарплат, по состоянию на год назначения помощи.

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Также льготы сохраняются, если автомобиль:

получили бесплатно; или приобрели на льготных условиях через органы социальной защиты.

Обратите внимание! Отдельные смягченные правила действуют для многодетных семей, детских домов семейного типа и семей, в которых проживают лица с инвалидностью, в частности с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что жилищную субсидию также могут отменить, если человек совершил крупную покупку. Например, если в течение последних 12 месяцев кто-то из членов семьи приобрел земельный участок или квартиру.