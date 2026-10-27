Минимальная зарплата с 1 ноября: сколько на самом деле получат украинцы на руки

Каким будет размер минимальной заработной платы с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года размер минимальной заработной платы в Украине останется на уровне 8 647 гривен в месяц, что в почасовом исчислении составляет 52 гривны. Этот показатель зафиксирован в Государственном бюджете на 2026 год.

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Обратите внимание! Если начисленная заработная плата работника, полностью выполнившего месячную норму, ниже этого уровня, работодатель обязан ежемесячно производить доплату.

Отметим, что реальный доход на карту отличается от официально начисленной суммы из-за обязательных налоговых отчислений. Из минимальной заработной платы вычитаются:

18% налога на доходы физических лиц (1 556 гривен);

и 5% военного сбора (432 гривны).

В итоге общая сумма удержаний составляет 1 988 гривен, поэтому работник получает на руки только 6 659 гривен.

Нужно ли платить ЕСВ с минимальной зарплаты

Единый социальный взнос уплачивает непосредственно работодатель. Эти средства не вычитаются из зарплаты работника.

Минимальный страховой взнос составляет 22% от базовой суммы, то есть 1 902,34 гривны. Максимальная база для начисления ЕСВ ограничена 20 минимальными зарплатами (172 940 гривен), соответственно предельный размер взноса достигает 38 046,80 гривен.

К слову, народные депутаты предлагают повысить минимальную зарплату в Украине до 12 000 гривен с 1 января 2027 года. А минимальную пенсию по возрасту, в свою очередь, до – 6 500 гривен. Пока это лишь предложение, официального повышения до такого уровня не планируется.