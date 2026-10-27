Мінімальна зарплата з 1 листопада: скільки насправді отримають українці на руки

Яким буде розмір мінімальної зарплати з 1 листопада

З 1 листопада 2026 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишиться на рівні 8 647 гривень на місяць, що у погодинному вимірі становить 52 гривні. Цей показник зафіксовано в Державному бюджеті на 2026 рік.

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Зверніть увагу! Якщо нарахована заробітна плата працівника, який повністю виконав місячну норму, є нижчою за цей рівень, роботодавець зобов'язаний щомісячно здійснювати доплату.

Зауважимо, реальний дохід на картку відрізняється від офіційно нарахованої суми через обов'язкові податкові відрахування. З мінімалки вираховують:

18% податку на доходи фізичних осіб (1 556 гривень);

та 5% військового збору (432 гривні).

У підсумку загальна сума утримань становить 1 988 гривень, тому працівник отримує на руки лише 6 659 гривень.

Чи потрібно платити з мінімалки ЄСВ

Єдиний соціальний внесок сплачує безпосередньо роботодавець. Ці кошти не вираховуються із зарплати робітника.

Мінімальний страховий внесок становить 22% від базової суми, тобто 1 902,34 гривні. Максимальна база для нарахування ЄСВ обмежена 20 мінімальними зарплатами (172 940 гривень), відповідно граничний розмір внеску сягає 38 046,80 гривні.

До слова, нардепи пропонують підвищити мінімальну зарплату в Україні до 12 000 гривень із 1 січня 2027 року. А мінімальну пенсію за віком, своєю чергою, збільшити до – до 6 500 гривень. Наразі це лише пропозиція, офіційного підвищення до такого рівня не планується.