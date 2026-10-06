Чи підвищать мінімальну зарплату до 12 000 гривень

Народний депутат Данило Гетманцев запропонував закласти до державного бюджету України на 2027 рік підвищення мінімальної заробітної плати до 12 000 гривень на місяць із 1 січня. Водночас ідеться саме про пропозицію щодо майбутніх соціальних стандартів, а не про ухвалене рішення.

За задумом депутата, зміни мають охопити не лише зарплати, а й пенсії, прожитковий мінімум та соціальну допомогу. Мета – поступово наблизити державні виплати до реальних потреб українців.

Зверніть увагу! Гетманцев визнає, що можливостей бюджету недостатньо, аби відразу встановити соціальні стандарти на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Водночас він пропонує використати доступні державні ресурси для швидшого підвищення цих показників.

Важливо розрізняти озвучену ініціативу та остаточно затверджені бюджетні показники. Щоб мінімальна зарплата справді зросла до 12 000 гривень із початку 2027 року, відповідні норми мають пройти бюджетний процес і бути закріплені в законодавстві.

Які ще соціальні стандарти пропонують змінити

Окрім мінімальної зарплати, у пропозиціях Гетманцева йдеться про підвищення інших соціальних виплат. Зокрема, депутат пропонує встановити такі показники з 1 січня 2027 року:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

мінімальна пенсія за віком – 6 500 гривень;

загальний прожитковий мінімум на одну особу – 7 200 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 7 488 гривень;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, – 5 832 гривні.

Також пропонується змінити підхід до допомоги малозабезпеченим сім'ям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення такої допомоги має становити 100% для працездатних осіб та 150% для дітей, людей з інвалідністю й осіб, які втратили працездатність.

Важливо! Окремий блок ініціатив стосується підтримки сімей із дітьми. Серед запропонованих сум – до 7 000 гривень на місяць допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, до 8 000 гривень на догляд за дитиною до року та до 12 500 гривень на догляд за дитиною з інвалідністю.

Для програм підтримки сімей також пропонують передбачити 9 000 гривень на місяць у межах "єЯсла", або 14 000 гривень для дитини з інвалідністю, а за програмою "Пакунок школяра" – 5 000 гривень.

Водночас ці суми також слід розглядати як пропозиції, а не як гарантовані виплати з визначеної дати.

Звідки пропонують взяти гроші на підвищення виплат

За словами Гетманцева, додатково 225 мільярдів гривень у бюджеті на 2027 рік пропонують спрямувати на соціальний захист, освіту, медицину, підтримку економіки та резерв держави.

Зверніть увагу! Найбільшу частину – 140 мільярдів гривень – планують виділити на соціальний захист. Зокрема, 100 мільярдів гривень пропонують додатково спрямувати Пенсійному фонду, 15 мільярдів – на підтримку людей і сімей із низькими доходами, а 6,9 мільярда – на допомогу сім'ям із дітьми.

Ще 30 мільярдів гривень пропонують передбачити для освіти та науки, з яких 25 мільярдів мають піти на освітню субвенцію, насамперед для оплати праці педагогів. На Програму медичних гарантій пропонують додати 25 мільярдів гривень. На підтримку економіки, за пропозицією депутата, має припадати ще 20 мільярдів гривень. Серед напрямів фінансування – виробничі підприємства, розвиток підприємництва та допомога аграріям. Ще 10 мільярдів гривень пропонують додати до резервного фонду держави.

Однак для реалізації цих ініціатив необхідно визначити реальні джерела додаткових надходжень і погодити відповідні бюджетні видатки.

До речі, ми нещодавно писали, що мінімальна зарплата з 1 січня 2027 року планувалася на рівні 9 546 гривень. Тобто вона зросте на 899 гривень або на +10,4%.