За какие именно покупки могут аннулировать пособие

При назначении или проверке жилищной субсидии Пенсионный фонд учитывает не только официальные доходы семьи, но и большие финансовые операции, о чем можно узнать из постановления"О внесении изменений в Положение о порядке назначения жилищных субсидий".

В частности, помощь будет отменена, если в течение последних 12 месяцев кто-либо из членов семьи совершил покупку на сумму свыше 100 тысяч гривен. Например, приобрел квартиру или земельный участок.

Основанием для лишения выплат может стать:

покупка автомобиля, с момента выпуска которого прошло менее 5 лет;

или наличие у семьи нескольких транспортных средств.

Кроме того, банковские счета украинцев также находятся под особым вниманием государства. Если человек откроет депозит или купит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму свыше 100 тысяч гривен – это станет вполне законным основанием для отказа в предоставлении субсидии.

Отдельно анализируется получение больших разовых доходов. Если на счет поступит сумма, превышающая 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то государственную поддержку могут прекратить.

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Обратите внимание! Однако существуют исключения: субсидию оставят, если эти средства являются целевой благотворительной помощью на лечение, обучение или ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

В частности, получатели субсидии обязаны самостоятельно отслеживать любые изменения в своем имущественном положении и финансовых поступлениях. Если после оформления помощи изменились обстоятельства, влияющие на право получать деньги, то следует передать эту информацию в Пенсионный фонд в течение 30 календарных дней, чтобы избежать штрафов и принудительного возврата средств.

Напомним, что многим украинцам жилищную субсидию будут продлены автоматически. Но это не касается тех лиц, которые хотят получить помощь впервые. Также обратиться в ПФУ следует тем, у кого до 1 октября изменился состав семьи или возникли другие важные обстоятельства.