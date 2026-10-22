За які саме покупки можуть анулювати допомогу

Під час призначення або перевірки житлової субсидії Пенсійний фонд враховує не лише офіційні доходи родини, а й великі фінансові операції, про що можна дізнатися з постанови "Про внесення змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій".

Зокрема, допомогу скасують, якщо протягом останніх 12 місяців хтось із членів сім'ї здійснив покупку на суму понад 100 тисяч гривень. Наприклад, придбав квартиру чи земельну ділянку.

Підставою для втрати виплат може стати:

купівля автомобіля, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років;

або ж наявність у родини кількох транспортних засобів.

Крім того, банківські рахунки українців також перебувають під особливою увагою держави. Якщо людина відкриє депозит або купить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 100 тисяч гривень – це стане цілком законною причиною для відмови у наданні субсидії.

Окремо аналізують отримання великих одноразових доходів. Якщо на рахунок надійде сума, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то державну підтримку можуть припинити.

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Зверніть увагу! Проте існують винятки: субсидію залишать, якщо ці кошти є цільовою благодійною допомогою на лікування, навчання або ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Зокрема, отримувачі субсидії зобов'язані самостійно відстежувати будь-які зміни у своєму майновому стані та фінансових надходженнях. Якщо після оформлення допомоги змінилися обставини, які впливають на право отримувати гроші, то слід передати цю інформацію до Пенсійного фонду протягом 30 календарних днів, щоб уникнути штрафів та примусового повернення коштів.

Нагадаємо, що багатьом українцям житлову субсидію продовжать автоматично. Але це не стосується тих осіб, які хочуть отримати допомогу вперше. Також звернутися до ПФУ слід тим, у кого до 1 жовтня змінився склад сім'ї або інші важливі обставини.