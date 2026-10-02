Хто може отримати субсидію

Житлова субсидія може бути призначена одному із зареєстрованих у житлі громадян. Якщо особові рахунки розділені, звернутися може кожен, на кого відкрито відповідний рахунок, розповідають у ПФУ.

Право на субсидію також може мати людина, яка фактично проживає у квартирі чи будинку за договором оренди, а також внутрішньо переміщена особа, яка живе за адресою без договору оренди – за умови підтвердження статусу ВПО.

Важливо! Звернутися за призначенням може і представник неповнолітньої дитини або недієздатної особи.

Кому не потрібно повторно подавати документи

Якщо людина вже отримує житлову субсидію, у більшості випадків повторно звертатися до ПФУ не потрібно. Виплату на опалювальний сезон перерахують автоматично.

Автоматичний розрахунок також проводиться для домогосподарств, яким на неопалювальний сезон субсидію призначили у нульовому розмірі.

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Звернутися до ПФУ потрібно, якщо субсидію оформлюють вперше, у попередньому сезоні в її призначенні відмовили або змінилися обставини, які можуть вплинути на право чи розмір виплати. Це, зокрема, зміна складу домогосподарства, соціального статусу його членів чи переліку комунальних послуг.

Коли потрібно подати заяву

Українцям, які встигнуть звернутися за субсидією з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року включно, її призначать з початку опалювального сезону, але не раніше виникнення права на виплату.

Якщо подати документи пізніше, субсидію призначатимуть уже з місяця звернення.

Подати заяву можна особисто в сервісному центрі ПФУ, поштою, онлайн через вебпортал або застосунок Пенсійного фонду, а також через ЦНАП і портал "Дія".

До слова, для призначення субсидії ПФУ рахує не просто поточний заробіток, а дохід за чітко визначений період. Наприклад, за аналогічний період опалювального сезону минулого року. До загального доходу родини входять: заробітна плата, пенсія, соціальні виплати та інші офіційні доходи.

Для призначення субсидії з початку опалювального сезону 2026 – 2027 років ПФУ враховує доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року. Для пенсіонерів враховується нарахована пенсія за серпень 2026 року.