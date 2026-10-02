Кто может получить субсидию

Жилищная субсидия может быть назначена одному из граждан, зарегистрированных в жилье. Если лицевые счета разделены, обратиться может каждый, на чье имя открыт соответствующий счет, сообщают в ПФУ.

Право на субсидию также может иметь человек, фактически проживающий в квартире или доме по договору аренды, а также внутренне перемещенное лицо, проживающее по данному адресу без договора аренды – при условии подтверждения статуса ВПЛ.

Важно! Подать заявление на назначение субсидии может и представитель несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица.

Кому не нужно повторно подавать документы

Если человек уже получает жилищную субсидию, в большинстве случаев повторно обращаться в ПФУ не нужно. Выплату на отопительный сезон перечислят автоматически.

Автоматический расчет также проводится для домохозяйств, которым на неотопительный сезон субсидию назначили в нулевом размере.

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Обратиться в ПФУ необходимо, если субсидию оформляют впервые, в предыдущем сезоне в ее назначении отказали или изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право или размер выплаты. Это, в частности, изменение состава домохозяйства, социального статуса его членов или перечня коммунальных услуг.

Когда нужно подать заявление

Украинцам, которые успеют обратиться за субсидией с 1 октября по 30 ноября 2026 года включительно, ее назначат с начала отопительного сезона, но не раньше возникновения права на выплату.

Если подать документы позже, субсидию будут назначать уже с месяца обращения.

Подать заявление можно лично в сервисном центре ПФУ, по почте, онлайн через веб-портал или приложение Пенсионного фонда, а также через ЦПАУ и портал "Дия".

К слову, при назначении субсидии ПФУ учитывает не просто текущий заработок, а доход за четко определенный период. Например, за аналогичный период отопительного сезона прошлого года. В общий доход семьи входят: заработная плата, пенсия, социальные выплаты и другие официальные доходы.

Для назначения субсидии с начала отопительного сезона 2026–2027 годов ПФУ учитывает доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Для пенсионеров учитывается начисленная пенсия за август 2026 года.