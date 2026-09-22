Как именно Пенсионный фонд рассчитывает ваши деньги?

Но следует учитывать, что некоторые изменения в семейном бюджете могут кардинально изменить сумму в счетах за коммунальные услуги, что написано в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Размер государственной помощи на оплату коммунальных услуг напрямую зависит от совокупного дохода семьи.

При расчете субсидии учитываются не текущие доходы, а доходы за четко определенный период.

Например, если человек оформляет помощь на отопительный сезон, то ПФУ анализирует доходы за январь – июнь текущего года.

Для летнего (неотопительного) сезона учитывается период с июля по декабрь предыдущего года.

Если семья обратилась за субсидией в середине сезона, то будут учитываться доходы за два квартала, предшествующих обращению.

Для пенсионеров действует отдельный алгоритм. Например, для летнего сезона учитывается мартовская выплата.

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Для субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия, начисленная за август,

– отмечают в ПФУ.

В частности, в совокупный доход семьи обязательно включают:

заработную плату;

пенсию;

социальные выплаты;

любые другие официальные доходы.

Напомним, что при рассмотрении вопроса о субсидии также проверяется имущественное положение. Помощь будет немедленно отменена, если кто-либо из членов семьи в течение года совершил покупку на сумму свыше 100 тысяч гривен или приобрел валюту или драгоценные металлы на сумму более 50 тысяч гривен.

Также украинцы могут оформить выплату в размере 19 400 гривен. Ее получат уязвимые категории населения, проживающие в определенных регионах.