Кому предназначены новые выплаты

Речь идет о правительственной программе "Зимняя поддержка", в рамках которой жители прифронтовых территорий получат по 19 400 гривен на домохозяйство, о чем говорится в интервью министра социальной политики Дениса Улютина.

Оформить пособие онлайн в этом году не получится, ведь такая возможность просто не предусмотрена правилами.

Заявление необходимо подать лично:

через ЦПАУ;

в орган местного самоуправления;

в отделении Пенсионного фонда и т. д.

Сделать это нужно до 30 октября. Деньги поступят на банковский счет или наличными через ближайшее отделение Укрпочты.

Денис Улютин Министр социальной политики Заявку нужно все-таки подать лично. Мы, со своей стороны, создаем каналы, через которые это можно сделать. Если это, например, Херсон, где мы были недавно, то в убежищах многоквартирных домов мы сами принимаем заявления. Если это другие форматы – так же сообщают в социальную службу или орган местного самоуправления, чтобы подать заявку.

Отмечается, что личная подача заявления помогает идентифицировать человека. Кроме того, человек сам определяет канал, по которому будет осуществляться выплата.

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Опять же, в зоне 0–20 километров это банковский счет или "Укрпочта", в зоне 20–50 километров, где работают наши международные партнеры, это банковский счет или Western Union как их платежный партнер. Это два основных канала,

– отметил министр.

Напомним, что 11 категорий уязвимых групп населения могут подать заявку на выплату. Получить деньги могут домохозяйства, члены которых на дату подачи заявления проживают в общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей, включенных в соответствующие перечни территорий, где ведутся или велись боевые действия, за исключением ВОТ.

Более того, в этом году денежная помощь не привязана к конкретным товарам. Каждое домохозяйство может самостоятельно определить, как подготовиться к отопительному сезону.