Чи потрібно повідомляти ПФУ про працевлаштування: що загрожує пенсіонерам

Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування

Так, пенсіонери зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України про працевлаштування або звільнення з роботи. На це відводиться 10 днів із моменту виникнення відповідних обставин. Така вимога передбачена пунктом 3 частини другої статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV. Згідно з нею, застраховані особи повинні інформувати територіальні органи ПФУ про обставини, які спричиняють зміну їхнього статусу.

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Це стосується не лише працевлаштування за трудовим договором. Пенсіонер також повинен повідомити Фонд, якщо уклав цивільно-правовий договір, зареєструвався як фізична особа-підприємець або розпочав незалежну професійну діяльність.

Важливо! Працевлаштування не означає автоматичного припинення виплати пенсії. Однак статус працюючого пенсіонера може впливати на розмір окремих доплат, надбавок і підвищень, які законодавство передбачає виключно для непрацюючих осіб.

Наприклад, окремі перерахунки та доплати, пов'язані зі зміною прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, залежать від того, чи продовжує людина працювати. Тому Пенсійний фонд повинен мати актуальну інформацію про зайнятість одержувача виплат.

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Як повідомити ПФУ про працевлаштування та що буде за порушення строків

Повідомити Пенсійний фонд про зміну статусу можна особисто або дистанційно. Для цього необхідно подати відповідну заяву та документи, які підтверджують факт працевлаштування чи звільнення.

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Зокрема, підтвердити зміну статусу можна за допомогою таких документів:

наказу або розпорядження про прийняття на роботу чи звільнення;

трудової книжки з відповідним записом;

цивільно-правового договору;

витягу з Єдиного державного реєстру про реєстрацію або припинення підприємницької діяльності.

Зробити це можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Також документи можна подати особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Ігнорувати цей обов'язок не варто. Якщо пенсіонер не повідомить про працевлаштування або зробить це із запізненням, Фонд може продовжити нараховувати доплати, право на які людина після виходу на роботу втратила.

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Важливо! У такому разі виникає переплата пенсійних коштів, яку доведеться повернути Пенсійному фонду. Саме тому після працевлаштування важливо вчасно подати заяву, щоб уникнути можливих фінансових проблем у майбутньому.

Водночас повідомляти ПФУ потрібно не лише про початок роботи, а й про звільнення. Адже після припинення трудової діяльності пенсіонер може знову отримати право на окремі доплати та підвищення, передбачені для непрацюючих осіб.

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