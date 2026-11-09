Нужно ли сообщать в ПФУ о трудоустройстве: что грозит пенсионерам

Нужно ли уведомлять Пенсионный фонд об устройстве на работу

Так, пенсионеры обязаны уведомлять Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве или увольнении с работы. На это отводится 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. Такое требование предусмотрено пунктом 3 части второй статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058-IV. Согласно ей, застрахованные лица должны информировать территориальные органы ПФУ об обстоятельствах, влекущих за собой изменение их статуса.

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Это касается не только трудоустройства по трудовому договору. Пенсионер также должен уведомить Фонд, если заключил гражданско-правовой договор, зарегистрировался в качестве физического лица-предпринимателя или начал самостоятельную профессиональную деятельность.

Важно! Трудоустройство не означает автоматического прекращения выплаты пенсии. Однако статус работающего пенсионера может влиять на размер отдельных доплат, надбавок и повышений, которые законодательство предусматривает исключительно для неработающих лиц.

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Например, отдельные перерасчеты и доплаты, связанные с изменением прожиточного минимума или минимальной заработной платы, зависят от того, продолжает ли человек работать. Поэтому Пенсионный фонд должен располагать актуальной информацией о занятости получателя выплат.

Как сообщить ПФУ о трудоустройстве и что будет за нарушение сроков

Сообщить Пенсионному фонду об изменении статуса можно лично или удаленно. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие факт трудоустройства или увольнения.

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В частности, подтвердить изменение статуса можно с помощью таких документов:

приказа или распоряжения о приеме на работу или увольнении;

трудовой книжки с соответствующей записью;

гражданско-правового договора;

выписки из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.

Сделать это можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи. Также документы можно подать лично в любом сервисном центре ПФУ.

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Игнорировать эту обязанность не стоит. Если пенсионер не сообщит о трудоустройстве или сделает это с опозданием, Фонд может продолжить начислять доплаты, право на которые человек после выхода на работу утратил.

Важно! В таком случае возникает переплата пенсионных средств, которую придется вернуть Пенсионному фонду. Именно поэтому после трудоустройства важно своевременно подать заявление, чтобы избежать возможных финансовых проблем в будущем.

В то же время сообщать в ПФУ нужно не только о начале работы, но и об увольнении. Ведь после прекращения трудовой деятельности пенсионер может вновь получить право на отдельные доплаты и повышения, предусмотренные для неработающих лиц.

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