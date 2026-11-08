За доставку газу можна не платити щомісяця: кому доступна така можливість

Чому газовики вимагають гроші за доставку газу

Насправді чинне законодавство не передбачає окремої безкоштовної пільги на доставку блакитного палива виключно через наявність пенсійного посвідчення.

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Як пояснюють у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), плата за розподіл нараховується не за спалені куби, а за сам факт підключення вашої оселі до мережі.

Тобто фактично споживачі фінансують утримання інфраструктури: труб, аварійних служб та технічного обслуговування. Саме тому, навіть якщо ви тимчасово не живете вдома і маєте нульові показники лічильника, платіжки за доставку продовжуватимуть надходити щомісяця.

Як легально зупинити нарахування боргів за розподіл

Єдиний законний спосіб назавжди зупинити появу нових боргів за розподіл – це офіційно відрізати трубу. Для цього споживачу необхідно розірвати чинний договір із місцевим оператором газорозподільної мережі, пройти офіційну процедуру та забезпечити фізичне від'єднання будинку від системи.

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Тільки після цього газовики втрачають право виставляти вам рахунки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто з літніх людей має право на стовідсоткову знижку

Попри жорсткі правила щодо доставки, держава залишає можливість для повної оплати самого газу та інших послуг. Окремі категорії українців можуть отримати 100% знижку на оплату блакитного палива. Ця пільга доступна людям, які раніше працювали медиками, педагогами чи працівниками культури у сільській місцевості та зараз мають невисокий рівень доходу.

Крім того, у застосунку "Дія" нагадують про можливість оформлення класичної житлової субсидії. Проте, щоб не втратити виплати цієї зими, пенсіонерам необхідно документально підтвердити відсутність заборгованості перед компанією "Нафтогаз", згенерувавши відповідну довідку в особистому кабінеті.

Які ще фінансові послаблення гарантує держава

Окрім газових питань, держава гарантує пенсіонерам низку інших фінансових послаблень. Наприклад, планова повірка газових лічильників є абсолютно безкоштовною – усі витрати на демонтаж та транспортування бере на себе оператор.

Також пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку, якщо їхня ділянка не перевищує встановлених лімітів, зокрема до 2 гектарів для селянського господарства.