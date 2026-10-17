Коли повіряти лічильник води

Для лічильників води міжповірочний інтервал становить 4 роки. Тобто після закінчення цього строку прилад має пройти чергову метрологічну повірку, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Дата наступної повірки має бути зазначена у паспорті вузла обліку. Перевірити її також можна в особистому кабінеті споживача на офіційному сайті постачальника послуги.

Важливо! Проводити повірку можуть лише уповноважені організації.

Якщо лічильник справний і відповідає встановленим вимогам, результат повірки підтверджують повірочним тавром або свідоцтвом. Якщо прилад визнають непридатним, споживачу видають відповідну довідку.

Хто платить за повірку водолічильника

У випадку квартирного лічильника води періодична повірка, обслуговування та ремонт, включно з демонтажем, транспортуванням і повторним монтажем, оплачуються власником приладу, якщо договором не передбачено інше.

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Тому перед оплатою процедури варто перевірити умови договору з постачальником послуги.

Як часто повіряти газовий лічильник

Для газових лічильників строк залежить від класу точності приладу, зазначають у Газмережах.

клас 1,0 – раз на 2 роки;

клас 1,5 – раз на 8 років.

Важливо! Дізнатися клас свого лічильника можна з документів на прилад.

Для побутових споживачів періодичну повірку газового лічильника організовує оператор газорозподільної мережі. Демонтаж, транспортування та монтаж приладу у зв'язку з плановою повіркою також проводяться за рахунок оператора.

Під час процедури фахівці перевіряють сам прилад, пломби, наявність механічних пошкоджень, номер лічильника та інші дані. Якщо лічильник визнають непридатним, його можуть замінити.

Що буде, якщо пропустити повірку

Тут важливо не плутати воду і газ, оскільки правила відрізняються.

Для газового лічильника, якщо строк повірки минув з вини споживача, зокрема через недопуск фахівців до приладу, його показання можуть вважатися недійсними. У такому випадку нарахування за газ проводять за нормами споживання відповідно до встановлених правил.

Тому дату повірки краще перевірити заздалегідь. Для води її можна знайти у паспорті лічильника або в особистому кабінеті постачальника, а щодо газу – уточнити інформацію в оператора ГРМ.

Важливо не чекати, поки строк повірки вже закінчиться. Для водолічильника це, як правило, 4 роки, а для газового приладу – 2 або 8 років залежно від його класу.

Коли потрібно повіряти електролічильник

Для електролічильників немає одного строку, який підходив би для всіх приладів. Міжповірочний інтервал залежить від типу лічильника та його класу точності.

За даними Держпродспоживслужби, для електромеханічних однофазних лічильників активної електроенергії міжповірочний інтервал становить 8 років, а для окремих приладів – 16 років. Для статичних однофазних лічильників цей строк може становити 6 або 16 років.

Для трифазних приладів також передбачені різні інтервали. Наприклад, для електромеханічних трифазних лічильників це 4 або 10 років, а для статичних – 6 або 10 років. Окремі лічильники високого класу точності можуть потребувати повірки щороку.

Тому визначати дату наступної повірки електролічильника потрібно за конкретним типом і класом точності приладу, а не лише за роком його встановлення.

До слова, ігнорування повірки лічильників загрожує зняттям приладу з обліку. Щобільше, розрахунок платіжок може відбуватись за підвищеними нормами. Тобто, вже не за фактичними показниками, а за, наприклад, середніми – за попередні місяці