Когда необходимо проводить поверку счетчика воды

Для счетчиков воды межповерочный интервал составляет 4 года. То есть по истечении этого срока прибор должен пройти очередную метрологическую поверку, сообщают в Госпродпотребслужбе.

Дата следующей поверки должна быть указана в паспорте узла учета. Проверить ее также можно в личном кабинете потребителя на официальном сайте поставщика услуги.

Важно! Проводить поверку могут только уполномоченные организации.

Если счетчик исправен и соответствует установленным требованиям, результат поверки подтверждают поверочным клеймом или свидетельством. Если прибор признают непригодным, потребителю выдают соответствующую справку.

Кто оплачивает поверку водосчетчика

В случае квартирного счетчика воды периодическая поверка, обслуживание и ремонт, включая демонтаж, транспортировку и повторный монтаж, оплачиваются владельцем прибора, если договором не предусмотрено иное.

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Поэтому перед оплатой процедуры стоит проверить условия договора с поставщиком услуги.

Как часто проводить поверку газового счетчика

Для газовых счетчиков срок зависит от класса точности прибора, отмечают в "Газсети".

класс 1,0 – раз в 2 года;

класс 1,5 – раз в 8 лет.

Важно! Узнать класс своего счетчика можно по документам на прибор.

Для бытовых потребителей периодическую поверку газового счетчика организует оператор газораспределительной сети. Демонтаж, транспортировка и монтаж прибора в связи с плановой поверкой также осуществляются за счет оператора.

Во время процедуры специалисты проверяют сам прибор, пломбы, наличие механических повреждений, номер счетчика и другие данные. Если счетчик признают непригодным, его могут заменить.

Что будет, если пропустить поверку

Здесь важно не путать воду и газ, поскольку правила различаются.

В случае газового счетчика, если срок поверки истек по вине потребителя, в частности из-за недопуска специалистов к прибору, его показания могут быть признаны недействительными. В таком случае начисление за газ производится по нормам потребления в соответствии с установленными правилами.

Поэтому дату поверки лучше проверить заранее. Для водосчетчика ее можно найти в паспорте прибора или в личном кабинете поставщика, а для газосчетчика – уточнить информацию у оператора ГРМ.

Важно не ждать, пока срок поверки истечет. Для водосчетчика это, как правило, 4 года, а для газового прибора – 2 или 8 лет в зависимости от его класса.

Когда нужно проводить поверку электросчетчика

Для электросчетчиков нет единого срока, который подходил бы для всех приборов. Межповерочный интервал зависит от типа счетчика и его класса точности.

По данным Госпродпотребслужбы, для электромеханических однофазных счетчиков активной электроэнергии межповерочный интервал составляет 8 лет, а для отдельных приборов – 16 лет. Для статических однофазных счетчиков этот срок может составлять 6 или 16 лет.

Для трехфазных приборов также предусмотрены различные интервалы. Например, для электромеханических трехфазных счетчиков это 4 или 10 лет, а для статических – 6 или 10 лет. Отдельные счетчики высокого класса точности могут требовать поверки ежегодно.

Поэтому определять дату следующей поверки электросчетчика нужно исходя из конкретного типа и класса точности прибора, а не только по году его установки.

К слову, игнорирование поверка счетчиков грозит снятием прибора с учета. Более того, расчет платежей может производиться по повышенным нормам. То есть уже не по фактическим показателям, а, например, по средним – за предыдущие месяцы