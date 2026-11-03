МВФ радить Україні змінити тарифи: в Міненерго прокоментували

Чи підвищать ціни на комунальні послуги в Україні

Разом із партнерами створюється єдина онлайн-платформа на базі "Дії", яка працюватиме за принципом єдиного вікна для всіх рахунків, субсидій та пільг, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Важливо! Водночас мораторій на підвищення тарифів в Україні продовжує діяти, і жодних змін до кінця воєнного стану не передбачається.

Будь-які зміни системи тарифоутворення згідно з чинним законом можливі лише після завершення воєнного стану– зазначили у відомстві.

Щодо Міжнародного валютного фонду: фахівці дійсно змоделювали кілька сценаріїв для української енергетики, спираючись на структуру споживання домогосподарств ще за 2021 рік.

Проте всі ці розрахунки потрібні лише для того, щоб держава побачила реальну фінансову картину та могла оцінити різні варіанти майбутніх реформ.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рішення ухвалюватиме виключно Україна, і послідовність дій є чіткою:

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спочатку запуск дієвої моделі підтримки родин;

і лише потім – будь-які розмови про зміну ціноутворення.

Нагадаємо, що розробка згаданої Дорожньої карти є частиною ширших міжнародних зобов'язань держави на шляху до Євросоюзу. Реалізація дозволить остаточно інтегруватися в європейський енергетичний ринок.

МВФ пропонує поступово відмовитися від механізму спеціальних обов’язків, який дозволяє утримувати тарифи на електроенергію та газ для населення нижче ринкового рівня. Зокрема, пропонують скасовувати ПСО поступово: на 20% у перший рік, на 60% – у другий, а ще на 20% – у третій. Існують два запропоновані сценарії.