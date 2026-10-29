Місія МВФ та новий транш: чи отримає Україна допомогу до кінця року

Яку допомогу Україна може отримати

Найближчими тижнями місія Міжнародного валютного фонду розпочне переговори з українською владою щодо другого та третього переглядів програми фінансування, повідомила речниця Фонду Джулія Козак на офіційному брифінгу, про що пише "Інтерфакс-Україна".

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Якщо дискусії пройдуть успішно, вже до грудня Україна може отримати важливий транш у розмірі близько 1,65 мільярда доларів.

Команда кредиторів ретельно оцінюватиме стан економіки під постійними російськими атаками. Головну увагу буде зосереджено на прогнозах інфляції, економічному зростанні та планах уряду щодо податків і видатків на 2027 рік.

Місія оцінить останні економічні події, прогрес у виконанні зобов'язань щодо економічної політики, а також наявність гарантій фінансування, необхідних для досягнення цілей програми– сказала Джулія Козак.

Без зовнішньої підтримки покрити всі видатки в умовах війни неможливо. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, потреба у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік становить 52,6 мільярда доларів. З цієї суми близько 32,6 мільярда доларів ще потребують підтвердження від партнерів.

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Уряд розраховує, що Європейський Союз покриє дві третини цих потреб, що дасть ще близько 17,5 мільярда доларів.

Решту дефіциту планують закривати саме завдяки програмам з міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, що нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 мільярда доларів Міжнародний валютний фонд затвердив наприкінці лютого 2026 року.

Зокрема, станом на 30 вересня 2026 року сума непогашених кредитів України становила понад 10,69 мільярда спеціальних прав запозичення. Тому Київ посів друге місце серед найбільших позичальників МВФ. Перше посідає Аргентина, а третє – Пакистан.