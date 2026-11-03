МВФ рекомендует Украине изменить тарифы: в Минэнерго прокомментировали

Повысятся ли цены на коммунальные услуги в Украине

Совместно с партнерами создается единая онлайн-платформа на базе "Дії", которая будет работать по принципу единого окна для всех счетов, субсидий и льгот, о чем сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Важно! При этом мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать, и никаких изменений до конца военного положения не предвидится.

Любые изменения системы тарифообразования в соответствии с действующим законом возможны только после завершения военного положения– отметили в ведомстве.

Что касается " Международного валютного фонда ": специалисты действительно смоделировали несколько сценариев для украинской энергетики, опираясь на структуру потребления домохозяйств еще за 2021 год.

Однако все эти расчеты нужны лишь для того, чтобы государство увидело реальную финансовую картину и могло оценить различные варианты будущих реформ.

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Решение будет принимать исключительно Украина, и последовательность действий четкая:

сначала запуск эффективной модели поддержки семей;

и только потом – любые разговоры об изменении ценообразования.

Напомним, что разработка упомянутой " Дорожная карта " является частью более широких международных обязательств государства на пути в Евросоюз. Ее реализация позволит окончательно интегрироваться в европейский энергетический рынок.

МВФ предлагает постепенно отказаться от механизма специальных обязательств, который позволяет удерживать тарифы на электроэнергию и газ для населения ниже рыночного уровня. В частности, предлагается отменять ПСО постепенно: на 20% в первый год, на 60% – во второй, и еще на 20% – в третий. Предлагается два сценария.